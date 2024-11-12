地緣政治變數帶動油價漲跌
油價上周小幅上漲約1%，上周原本受OPEC延後增產使油價上漲，投資人權衡川普與共和黨贏得大選，市場預期美國原油供給增加以及中國需求不振而使漲幅收斂。市場預期川普總統將鬆綁石化產業的環保法規、降低相關稅收並放寬油田開採許可，使美國原油的供應增加與成本降低，可刺激內需與出口，短中期將提高用油需求。
然而，美國原油產能提高將減少對進口能源依賴，亦可能導致國際油市供過於求，長期可能壓低國際油價。下半年美國就業與服務業等數據反映原油需求穩健，但是中國日均原油進口量較去年同期下降3.7%(平均減少約42萬桶/日)利空抵銷，顯示北京的各項刺激政策尚未實質帶動需求，使下半年油價疲弱。
街口投信表示，全球油市的供需目前仍屬平衡，在OPEC減產的情況下使全球庫存持續緩降，但並未造成供應中斷與價格走強，然而今年油價顯著受到中東局勢牽動。地緣政治方面，市場憂慮川普若連任將對伊朗施加更嚴厲制裁，可能引發油價上漲。川普選前聲稱將促進中東和平，若局勢穩定，反而可能打壓油價。此外，美國能源部宣布最後一批戰略石油儲備（SPR）回補計劃，於明年4月後交付240萬桶原油。川普選前也表示將持續回補SPR儲備，在川普與共和黨全面執政的情況下，有望獲得國會通過提撥SPR預算，若美國政府持續回補原油將使油價獲得支撐。
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