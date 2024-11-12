美國大選、降息步調更明確 美股淨流入擴大

美國大選塵埃落定，全球股市多以收紅呼應。回顧全球股票型基金資金流向，至11月6日，美股基金淨流入擴大至327.52億美元、持續居冠，新興市場轉為淨流入5.02億元，其他股市包括歐洲、亞太不含日本等則呈現淨流出。

安聯投信表示，美國總統大選與國會選舉大勢底定，聯準會也如預期降息一碼，主席並表示就業市場穩健，不確定性消除，激勵標普500和那斯達克指數齊創新高。受惠美國大選順利落幕，美股大漲，中國人大常委會會議閉幕，市場預期將會揭露財政刺激政策具體措施，美元走強、日圓走貶，則激勵日股。

安聯投信表示，美國大選結果如期出爐，淡化政治僵局擔憂，加上聯準會再次降息一碼，提振投資人風險情緒，近週類股普遍彈升，其中以非必須消費、科技類股領漲。另方面，市場評估川普當選後政策差異對不同領域影響，近週各主題普遍走揚，其中潔淨能源則因政策逆風下挫，AI人工智慧則強勢領漲。

展望後市，安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，美國大選後，官方不同的政策態度，對部分領域將帶來不同程度的影響，整體而言，我們認為川普勝選對AI創新周期方向的影響不大，此一周期仍迅速的擴張；AI生態系統中，電力供應是數據中心建設的瓶頸之一，而新政府對能源領域偏向放鬆管制的傾向，會是正面的助益因素。

莊凱倫表示，AI驅動成長的產業中，在科技之外，非必須消費、金融、醫療保健、工業等均擁有許多機會，同時也能從新的政策中受益，團隊將檢視基本面，挑選獲利前景改善的企業，半導體方面，側重對美中緊張局勢敏感性較低的領域布局，軟體公司則會是下一階段布局的重點。

莊凱倫表示，從過去經驗來看，我們認為應保持較平衡的配置策略，跨領域、跨產業布局，不只能更廣泛掌握AI創新周期的成長機會，同時也有助因應即將到來的川普總統任期，預計應該與他過去的執政期間相似，市場將面對更多潛在波動的挑戰。

策略上，莊凱倫建議，可藉由多重資產配置，以股票部位直接參與企業成長爆發契機，搭配可轉債，降低下檔震盪，減低短線產業或景氣周期引發的上下波動；強化收益方面，納入財務結構優質及業務模式穩定，並能提供具吸引力收益機會的公司債資產。尋求以低於純股策略的波動，兼顧參與AI創新周期的成長及收益機會。

在台股部分，安聯投信台股團隊表示，產業成長能見度至少可延續至2025上半年，太早離場將錯失後續行情，中長線投資人亦可掌握短線震盪機會，趁勢分批佈局累積未來收成機會。方向上可掌握AI結構成長動能 聚焦能見度佳產業及公司。

安聯投信台股團隊表示，觀察產業基本面，各產業強弱不一，如同台灣晶圓代工龍頭財報顯示，營收貢獻主要來自先進製程，背後就是由人工智慧(AI)需求熱絡帶動，其餘應用則較為平淡。中長期來看，儘管目前仍未見到能讓AI大幅變現的殺手級應用，但美國四大雲端服務供應商(CSP)對AI資本支出仍相當積極，預期中長期發展樂觀。在AI持續處於軍備競賽階段下，台灣半導體及硬體相關公司持續擁有成長動能。