聯準會降息 投資級、非投資級債淨流入

美國聯準會如預期降息，債市漲多於跌。據美銀引述EPFR統計顯示，上周截至11月6日，投資級債淨流入57.6億美元、非投資等級債轉為淨流入3.7億美元，新興市場債淨流出金額擴大至29.9億美元。

安聯投信表示，聯準會和英國央行雙雙降息一碼，鮑威爾稱就業市場表現穩健，同時否認了迫於川普壓力而辭職的可能，使美國10年期公債殖利率從4.4%的關卡回落。川普當選則帶動風險性資產走升，利差同步收斂，使信用債表現多半優於政府債。

在利率政策部分，安聯投信表示，美國聯準會如預期降息25個基點，連續第二次降息，主席鮑爾稱就業降溫同時經濟強勁，將關注數據保持政策彈性，市場評估川普勝選對政策可能出現的影響，整體正面反應，近日美股延續選後漲勢，CME利率期貨隱含下次會議降息預期略升。

安聯投信海外投資首席許家豪表示，面對川普的當選及其政策可能帶來的影響，考量聯準會應該會延續目前降息的基調，預期美國益率還是會往下走，但重點是長短債不同調。一來，聯準會降息有利短中期債券，但長天期公債降幅相對有限，因為川普政策可能推升長天期利率，一方面財政赤字增加發債量，二方面提高關稅增加進口物價，反移民可能加劇就業缺口，通膨升溫。

許家豪表示，美債中除了美國公債，大家仍可留意美國公司債，因為川普減稅政策下，有望直接降低企業稅負支出；此外，振興經濟政策也有助於營收的成長，雙重效應下有機會增加企業獲利，並提高償債能力；由於違約率可望受控，因此公司債不論是投資級或非投資等級公司債，反而更具有吸引力。

展望後市，許家豪表示，儘管市場過去一段時間持續擔憂衰退議題，但最新公布美國第二季GDP達到3%，同時預期第三季也將保持增長態勢，經濟有望達到聯準會軟著陸的目標；在基本面穩健背景下，隨著政策轉向寬鬆逐步降息，可望提供風險資產表現支持。另方面，美國大選結果順利出爐，避免了政治僵局的可能情境，隨不確定性淡化，市場風險情緒亦有改善。