紅潮來襲 美股大漲引領全球股市走揚

美國總統大選由川普勝出再度入主白宮，加以共和黨取得參議院多數席次且在眾議院取得領先優勢，市場預期共和黨全面執政紅潮來襲未來將推出減稅、放鬆監管等措施，激勵美股上演慶祝行情大漲，並再創歷史新高價位。就資金流向而言，過去一周整體股票型ETF再獲496.88億美元大額資金淨流入，單美國市場就獲421.83億美元大額資金淨流入，亞洲、日本、中國與歐洲也分別獲39.37億、20.61億、5.51億與5.08億美元資金淨流入，反觀拉美市場遭2.29億美元淨流出。依產業ETF看，近周淨流入前三大產業為金融、科技、能源；淨流出金額最高的產業為核心消費，其次為間接不動產與保健。

富蘭克林坦伯頓研究院院長史蒂芬‧多佛指出，鑒於共和黨在本次大選大獲全勝，市場樂觀情緒可能會在未來幾天和幾周內延續，因預期減稅、更大財政赤字、放鬆管制將推動更強勁的經濟增長，而更強勁的經濟可能觸發更高的需求，這將有利於能源原物料類股，另外監管負擔減輕有利於商業投資支出，主要受益者包含中型股、化石燃料能源公司、製藥股、金融股。

迎接川普2.0時代，富蘭克林證券投顧預期美國資產將延續強勢，除了AI引領科技產業型基金穩居主流之外，股市操作建議可增加美國價值型基金及美國小型股票型基金，掌握川普政策紅利。另一方面，雖然川普親商政策初期有利美國經濟及股市，但也可能導致通膨復燃及美國財政赤字惡化，增添公債殖利率彈升風險，加上川普關稅和反移民政策不利全球經濟，市場波動猶存，核心配置建議首選美國平衡型及中天期美國複合債券型基金，搭配美國非投資等級債券型基金，爭取較高收益及信用債利差收斂機會。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克認為，統計自1948年來，美國選後至年底，美股平均有1.1%~1.4%左右的單月漲幅表現。目前美國總體經濟環境健康，股市廣度有所改善且企業獲利成長前景看好，短線因市場情緒或非經濟面因素造成的修正提供擇優布局機會，透過動態靈活的資產配置策略，幫投資人廣納收益、追求資本增值並控管下檔風險。