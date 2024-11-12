5業者送件 離岸風電將年供百億度綠電

趕在最後一天，離岸風電區塊開發三─二期獲配容量的五家業者昨天送件辦理簽約，經濟部能源署長游振偉表示，後續將展開相關文件審查，將盡速完成審查及行政契約的簽署作業、啟動風場建設工作，區塊開發三─二期完工併網年度分別為二○二八與二○二九年，屆時將可增加二點七ＧＷ裝置量，每年提供超過一百億度綠色電力。

三─二期五家得標開發商包括德帥風場、海鼎一，均為二○二八年併網；渢妙二、海廣、又德則是二○二九年併網。

游振偉說，五家風場分配容量共計二點七ＧＷ，工程順利完成後可供超過一百億度的綠電。