聽新聞
0:00 / 0:00
5業者送件 離岸風電將年供百億度綠電
趕在最後一天，離岸風電區塊開發三─二期獲配容量的五家業者昨天送件辦理簽約，經濟部能源署長游振偉表示，後續將展開相關文件審查，將盡速完成審查及行政契約的簽署作業、啟動風場建設工作，區塊開發三─二期完工併網年度分別為二○二八與二○二九年，屆時將可增加二點七ＧＷ裝置量，每年提供超過一百億度綠色電力。
三─二期五家得標開發商包括德帥風場、海鼎一，均為二○二八年併網；渢妙二、海廣、又德則是二○二九年併網。
游振偉說，五家風場分配容量共計二點七ＧＷ，工程順利完成後可供超過一百億度的綠電。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言