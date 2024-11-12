快訊

全球塑膠公約將出爐 我限塑面臨跳票

少子化延燒 18國立高中職提出114學年減招

聽新聞
0:00 / 0:00

5業者送件 離岸風電將年供百億度綠電

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導

趕在最後一天，離岸風電區塊開發三─二期獲配容量的五家業者昨天送件辦理簽約，經濟部能源署長游振偉表示，後續將展開相關文件審查，將盡速完成審查及行政契約的簽署作業、啟動風場建設工作，區塊開發三─二期完工併網年度分別為二○二八與二○二九年，屆時將可增加二點七ＧＷ裝置量，每年提供超過一百億度綠色電力。

三─二期五家得標開發商包括德帥風場、海鼎一，均為二○二八年併網；渢妙二、海廣、又德則是二○二九年併網。

游振偉說，五家風場分配容量共計二點七ＧＷ，工程順利完成後可供超過一百億度的綠電。

綠色

延伸閱讀

100億度綠電要來了！3-2期得標業者均送件 118年前併網

外商持續投資！風電3-2期簽行政契約 五家全到齊

AIS設置不足影響航安 漁民要求每支離岸風機都裝

風電3-2期五家有望簽約 經部將釋出國產化變更彈性

相關新聞

中研院：能源發展不排除核電

中研院長、國家氣候變遷對策委員會副召集人廖俊智昨（11）日表態，台灣不能放棄任何減碳的機會，核電也不能排除，地熱、去碳燃...

薪資成長 連六月追上通膨

主計總處昨（11）日發布今年前九月工業及服務業平均每月實質經常性薪資43,133元，年增0.45%，已連六月正成長，代表...

「雙11購物節」讓手指好忙！淘寶大推免運好誘人 背後竟暗藏「養套殺」策略？

中國電商「淘寶」創造而出「雙11購物節」來臨，在台灣也受到我國電商與消費者歡迎且趨之若鶩，背後卻暗藏資安、國安危機？

流通商戰／網家獲統一救命錢 詹宏志最後一搏能翻身？

統一日前公告將入股網家，成為持股30%的最大股東。對於統一來說，終於在電商上有了更大的發揮平台，全通路的策略可望更進一步；對網家來說則形成「最後的機會」，統一的這筆錢，是否真能幫助網家完成逆襲？ 電商業者分析，網家有了資金挹注，未來2到3年不再有其他理由，如果營運沒有顯著的改善，例如轉虧為盈等立即性的表現，就不排除統一會進步擴大影響力，「因此這對於網家來說，反而更像是『最後一搏』，留給詹宏志的時間已經不多了」...

廖俊智：能源發展 不排除核電

賴政府成立國家氣候變遷對策委員會，委員會副召集人、中研院院長廖俊智昨赴立法院進行業務報告，廖俊智表示，台灣不能放棄任何減...

工總：經長保證 企業未來不喊缺電

工總昨舉行第七十八屆工業節慶祝大會，理事長潘俊榮致詞時表示，企業最關注的對美關係與擔憂水電不足等議題，政府都有理想的解決...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。