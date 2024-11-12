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再打敗通膨 前9月實質薪資增幅 近4年新高

聯合報／ 記者陳素玲葉卉軒／台北報導

主計總處昨天發布今年一至九月工業及服務業全體受僱員工經常性薪資平均數四萬六三六四元，較去年同期增加百分之二點七二，總薪資平均數年增率百分之四點一一，創十年最大增幅。

剔除物價因素後，前九月實質經常性薪資年增百分之○點四五，四年來首次轉正，實質總薪資年增百分之一點八，兩者都是近四年最大增幅，官員表示，主要是廠商調薪及增發獎金，薪資增速超過通膨。

此外，主計總處也發布全體受僱員工經常性薪資分布，今年前三季經常性薪資十等分位的高低薪資差距降至二點七九倍，創近五年同期最低。主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，主要受惠於基本工資調升，顯示薪資分配已往好的方向發展。

譚文玲表示，第一分位數二萬七四七○元剛好是今年的基本工資，顯示受惠於基本工資連年調升，使得高低薪資差距逐年縮小。

主計總處估計，二○二○至二○二四年前三季的經常性薪資十等分位的高低薪資差距依序是二點九一倍、二點九五倍、二點八九倍、二點八三倍、二點七九倍。

主計總處調查，一至九月受僱員工平均八四四點四萬人、年增二點七萬人；各行業中，住宿及餐飲業、醫療保健及社會工作服務業分別年增一點五萬人及一萬人較多，營建工程業、批發及零售業也各增九千人，製造業則減少三點三萬人。

至於一至九月全體受僱員工每人每月經常性薪資平均數四萬六三六四元，年增百分之二點七二，總薪資平均每人每月六萬二四五○元，年增百分之四點一一；剔除物價因素後，實質經常性薪資四萬三一三三元，年增百分之○點四五，實質總薪資平均數五萬八○九八元，年增百分之一點八。

主計總處表示，個別受僱員工從事行業及個人條件與資歷（如教育程度、職業、工作年資等）不同，薪資與整體受僱員工平均薪資有所差異，觀察其中行業部分，一至九月經常性薪資平均數低於整體平均者包括住宿及餐飲業、其他服務業（如美容美髮及用品維修）、製造業、批發及零售業；至專業科學及技術服務業、出版影音及資通訊業、金融及保險業則為高於整體平均的行業。

基本工資 薪資

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