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工總：經長保證 企業未來不喊缺電
工總昨舉行第七十八屆工業節慶祝大會，理事長潘俊榮致詞時表示，企業最關注的對美關係與擔憂水電不足等議題，政府都有理想的解決之道，副總統蕭美琴在駐美期間與美國建立良好的關係，且經濟部長郭智輝也掛保證，企業未來不會再喊缺電，只會喊水電太多。
美國總統大選日前落幕，但企業界普遍擔憂川普當選後，是否會推動競選期間提出的拉高關稅等政策，進而對企業造成衝擊，潘俊榮表示，全世界對川普當選都非常緊張，「好像世界要大亂了，但是只有台灣不會亂」，因為台灣有最了解美國的副總統蕭美琴，若不是她與美國建立了很好的關係，恐怕很多企業都要很傷腦筋了。
此外，能源議題也是企業界關注焦點。潘俊榮說，他在會前與郭智輝交流新能源、新核能議題，「郭部長已保證未來新能源發展起來，可以讓台灣不用擔心缺水、缺電，新能源、新核能也一定會落實」。
潘俊榮表示，郭智輝認為台灣必須推動新核能，許多問題才能解套，包括降低電費，「電費是企業擔憂的議題，也是國際競爭最基本的條件，電力乾淨、成本又低才是產業競爭最基本的要求，電價一定要往下調，再漲企業承受不了」。
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