快訊

全球塑膠公約將出爐 我限塑面臨跳票

少子化延燒 18國立高中職提出114學年減招

聽新聞
0:00 / 0:00

廖俊智：能源發展 不排除核電

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導

賴政府成立國家氣候變遷對策委員會，委員會副召集人、中研院院長廖俊智昨赴立法院進行業務報告，廖俊智表示，台灣不能放棄任何減碳的機會，包含去碳燃氫、地熱、核電等。當立委萬美玲問廖俊智是否認為「國家能源的發展不排除核電」，廖俊智清楚回應「是的」。

多位立委關注台灣如何達成二○五○淨零排放。立委洪孟啟指出，全台的碳排有百分之八十來自火力發電，台灣目前燃煤發電的能源政策是不是跟世界潮流背道而馳？廖俊智表示，現階段把燃煤轉成燃氣是全世界各國努力的目標，如同在大海航行一樣，可能會遇到颱風等危險，因此無法走點到點的最短距離，但大家的方向都是要在二○五○年達成淨零碳排。

對於美國為因應電力需求快速成長、減少碳排而重啟已經關閉的核電廠，廖俊智表示，這是美國多方面想解決碳排、又不影響經濟之下所做的努力。

立委萬美玲質詢指出，廖俊智曾在氣候變遷對策委員會會議上表示，要利用新科技提升核能安全性或補強位於地震帶的核電廠，詢問廖俊智此一言論是否代表他認為「國家能源的發展不排除核電」，廖俊智表示「是的」，從技術上來講這些都是可行的。

廖俊智表示，核電的研究分許多層面，如果是基礎研究必須投入非常大的資源，很少國家可以獨立投入，以美國和中國為例，都是跟其他國家合作。目前中研院並沒有做直接的核能研究。

如果政府排除核電，二○五○淨零排放目標會不會達成？廖俊智回答，台灣沒有放棄任何乾淨能源的本錢，要達成淨零，一定要想盡辦法用所有可以用的技術。天然氣廠雖然排碳，但比起它所替代的燃煤電廠，其排碳量確實減少。萬美玲再問廖俊智，二○五○淨零排放的目標會達成嗎？廖俊智表示「目前看來很困難，全世界都是一樣」。

廖俊智 核電 淨零

延伸閱讀

2050淨零碳排 廖俊智：不會排除核電

網路詐騙盛行 中研院：每年遭冒用名號3到5件

立委問「國家能源發展不排除核電」 廖俊智回應：是

賴清德要求「最強大腦」節電？中研院長：從全民意志做起

相關新聞

中研院：能源發展不排除核電

中研院長、國家氣候變遷對策委員會副召集人廖俊智昨（11）日表態，台灣不能放棄任何減碳的機會，核電也不能排除，地熱、去碳燃...

薪資成長 連六月追上通膨

主計總處昨（11）日發布今年前九月工業及服務業平均每月實質經常性薪資43,133元，年增0.45%，已連六月正成長，代表...

「雙11購物節」讓手指好忙！淘寶大推免運好誘人 背後竟暗藏「養套殺」策略？

中國電商「淘寶」創造而出「雙11購物節」來臨，在台灣也受到我國電商與消費者歡迎且趨之若鶩，背後卻暗藏資安、國安危機？

流通商戰／網家獲統一救命錢 詹宏志最後一搏能翻身？

統一日前公告將入股網家，成為持股30%的最大股東。對於統一來說，終於在電商上有了更大的發揮平台，全通路的策略可望更進一步；對網家來說則形成「最後的機會」，統一的這筆錢，是否真能幫助網家完成逆襲？ 電商業者分析，網家有了資金挹注，未來2到3年不再有其他理由，如果營運沒有顯著的改善，例如轉虧為盈等立即性的表現，就不排除統一會進步擴大影響力，「因此這對於網家來說，反而更像是『最後一搏』，留給詹宏志的時間已經不多了」...

廖俊智：能源發展 不排除核電

賴政府成立國家氣候變遷對策委員會，委員會副召集人、中研院院長廖俊智昨赴立法院進行業務報告，廖俊智表示，台灣不能放棄任何減...

工總：經長保證 企業未來不喊缺電

工總昨舉行第七十八屆工業節慶祝大會，理事長潘俊榮致詞時表示，企業最關注的對美關係與擔憂水電不足等議題，政府都有理想的解決...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。