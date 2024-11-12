廖俊智：能源發展 不排除核電

賴政府成立國家氣候變遷對策委員會，委員會副召集人、中研院院長廖俊智昨赴立法院進行業務報告，廖俊智表示，台灣不能放棄任何減碳的機會，包含去碳燃氫、地熱、核電等。當立委萬美玲問廖俊智是否認為「國家能源的發展不排除核電」，廖俊智清楚回應「是的」。

多位立委關注台灣如何達成二○五○淨零排放。立委洪孟啟指出，全台的碳排有百分之八十來自火力發電，台灣目前燃煤發電的能源政策是不是跟世界潮流背道而馳？廖俊智表示，現階段把燃煤轉成燃氣是全世界各國努力的目標，如同在大海航行一樣，可能會遇到颱風等危險，因此無法走點到點的最短距離，但大家的方向都是要在二○五○年達成淨零碳排。

對於美國為因應電力需求快速成長、減少碳排而重啟已經關閉的核電廠，廖俊智表示，這是美國多方面想解決碳排、又不影響經濟之下所做的努力。

立委萬美玲質詢指出，廖俊智曾在氣候變遷對策委員會會議上表示，要利用新科技提升核能安全性或補強位於地震帶的核電廠，詢問廖俊智此一言論是否代表他認為「國家能源的發展不排除核電」，廖俊智表示「是的」，從技術上來講這些都是可行的。

廖俊智表示，核電的研究分許多層面，如果是基礎研究必須投入非常大的資源，很少國家可以獨立投入，以美國和中國為例，都是跟其他國家合作。目前中研院並沒有做直接的核能研究。

如果政府排除核電，二○五○淨零排放目標會不會達成？廖俊智回答，台灣沒有放棄任何乾淨能源的本錢，要達成淨零，一定要想盡辦法用所有可以用的技術。天然氣廠雖然排碳，但比起它所替代的燃煤電廠，其排碳量確實減少。萬美玲再問廖俊智，二○五○淨零排放的目標會達成嗎？廖俊智表示「目前看來很困難，全世界都是一樣」。