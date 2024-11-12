製造業加班工時 十年新高

統一日前公告將入股網家，成為持股30%的最大股東。對於統一來說，終於在電商上有了更大的發揮平台，全通路的策略可望更進一步；對網家來說則形成「最後的機會」，統一的這筆錢，是否真能幫助網家完成逆襲？ 電商業者分析，網家有了資金挹注，未來2到3年不再有其他理由，如果營運沒有顯著的改善，例如轉虧為盈等立即性的表現，就不排除統一會進步擴大影響力，「因此這對於網家來說，反而更像是『最後一搏』，留給詹宏志的時間已經不多了」...

2024-11-12 06:00