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薪資成長 連六月追上通膨

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
主計總處11日發布今年前九月工業及服務業平均每月實質經常性薪資43,133元，年增0.45%，已連六月正成長。圖／聯合報系資料照片
主計總處11日發布今年前九月工業及服務業平均每月實質經常性薪資43,133元，年增0.45%，已連六月正成長。圖／聯合報系資料照片

主計總處昨（11）日發布今年前九月工業及服務業平均每月實質經常性薪資43,133元，年增0.45%，已連六月正成長，代表薪資成長連六月追上通膨，成長幅度是近四年同期最高。 

另外，實質總薪資平均58,098元，年增1.8%，同樣也是近四年來同期最高，且連八月正成長。

此外主計總處昨也發布全體受僱員工經常性薪資分布，今年前三季經常性薪資十等分位的高低薪資差距降至2.79倍，為近五年同期最低。主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，主要受惠於最低工資調升，顯示薪資分配已往好的方向發展。

近年前九月實質經常性薪資
近年前九月實質經常性薪資

譚文玲表示，第一分位數27,470元剛好是今年的基本工資，顯示受惠於最低工資連年調升，已使高低薪資差距逐年縮小。依主計總處估計，2020年至2024年前三季的經常性薪資十等分位的高低薪資差距依序是2.91倍、2.95倍、2.89倍、2.83倍、2.79倍。

譚文玲指出，目前國內受僱員工約840萬人，今年1至9月全體受僱員工經常性薪資由低而高排序分成十等分，第一分位數的經常性薪資27,470元，年增4.05%；第九分位數為76,728元，年增2.75%。

譚文玲表示，第九分位數增加沒那麼快，主因是回歸市場機制，而第一分位數增幅較顯著則是好事。

若就行業別觀察，今年前九月經常性薪資平均數變動，各行業多較去年同期成長，其中金融及保險業因營運狀況較佳，業績獎金發放增加，年增6.2%；運輸及倉儲業、不動產業分別年增3.72%、3.62%。總薪資部分，金融及保險業因績效獎金及員工酬勞（紅利）發放較多，年增10.38%；製造業亦增4.39%，其中電子零組件製造業增加7.45%。

觀察中位數，主計總處指出，今年前九月各行業受僱員工經常性薪資中位數，住宿及餐飲業、支援服務業因非典型雇用員工占比較高，經常性薪資中位數相對較低，分別為30,960元與31,361元；受僱員工人數較多的製造業為35,448元，其中電子零組件製造業為45,231元；出版影音及資通訊業51,398元、金融及保險業56,403元，則相對較高。

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