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風電3-2期五業者全簽約 每年估供應100億度綠電

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

經濟部主導離岸風電區塊開發3-2期昨（11）日為行政契約送件截止日，五家獲配容量得標業者全數送件辦理簽約，經濟部將協助業者全力在2028與2029年如期併網，完工後可增加2.7GW（百萬瓩）裝置容量，每年提供超過100億度綠電

在3-2期得標、並於昨日送件的廠商及風場為：森崴集團又德、風睿（SRE）海廣、CIP渢妙二號、科里歐（Corio）海鼎一，及德能英華威集團的德帥風場。不過外傳有部分業者未同步繳交履約保證金，後續仍須觀察經濟部能源署如何處理。

經濟部認為，外商仍看好台灣離岸風電市場。能源署長游振偉表示，將檢視各家業者行政契約及要件是否符規定，估約二至三周檢視。媒體詢問，若未繳履約保證金是否會請業者補件或說明？游振偉說，這要看實際情況，才能決定如何處理。

依規定，能源署完成行政契約用印，政府與開發商權利義務明確化後，開發商就可進入3-2期籌備工作，如取得籌設許可、水深量測、採購等。對於開發商提出各項困難，游振偉表示，「在契約關係成立之後，有困難會協助」。

昨日送件的五家開發商，僅風睿能源集團（SRE）發出聲明表示，已向經濟部正式遞交行政契約簽署文件。因本地出口產業迫切需要綠電、且須於2030年達到足夠量能的政策規劃下，風睿投入海廣風場開發，不僅對台灣再生能源前景注入一劑強心針，並加速亞太區能源轉型及淨零碳排永續目標。

備受外界關注的哥本哈根基礎建設基金（CIP），因現正在進行3-1期融資取得，加上付給本土及國際供應鏈頭期款及其曝險部位不低，因此CIP先前對外表示，希望3-2期履約保證金能延後繳交。

經濟部 綠電 離岸風電

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