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工總理事長轉述 經長掛保證落實新核能

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

全國工業總會理事長潘俊榮昨（11）日表示，經濟部長郭智輝向他掛保證，未來企業不會喊缺水缺電、只會說水電太多用不完，並表示新能源、新核能也一定會落實。

工總昨日舉行第78屆工業節慶祝大會，副總統蕭美琴、經長郭智輝均受邀出席。

潘俊榮表示，賴總統雖未能出席，但已安排明日接見工總代表。

他同時指出，美國總統大選落幕，川普上台，全世界都非常緊張，「好像世界要大亂了，但是只有台灣不會亂」，因為台灣有最了解美國的蕭副總統，若不是她與美國建立了很好的關係，恐怕很多企業都要很傷腦筋了。

潘俊榮轉述，郭智輝掛保證，未來企業不會喊缺水缺電、只會說水電太多用不完，郭部長已保證未來新能源發展起來，可以讓台灣不用擔心缺水、缺電，新能源、新核能也一定會落實。

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