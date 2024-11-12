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COP29開幕 環長期許代表拚「碳外交」

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
環境部長彭啓明。記者葉信菉／攝影
環境部長彭啓明。記者葉信菉／攝影

COP29昨（11）日開幕，台灣比照往年以非政府組織（NGO）觀察員參與。環境部長彭啓明昨日表示，期許代表團在COP29展開「碳外交」，並希望向國際傳達，台灣已進入排碳有價時代。

外媒分析，美國總統當選人川普恐將對全球淨零路徑帶來亂流，彭啓明表示，「亂流永遠不會是主流，不擔心淨零路徑會有太大的變化。」

我國未受邀出席COP29，但環境部等相關單位仍派出代表團，與在氣候公約註冊的11個NGO，將分別於兩周內在大會會場內辦理周邊會議、展攤及相關論壇。環境部在國內首度成立戰情室，以連線方式參與盛會。

環境部昨日舉行「COP29開幕首日專家觀點對話」，由彭啓明、台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯，連線在COP29現場的清大科技法律研究所教授范建得。

國內碳費制度上路，台灣進入碳有價時代，彭啟明期許代表團可在COP29展開碳外交。

范建得表示，COP29性質是「金融的COP」，不只談多邊銀行，還有一個關鍵議題，也就是巴黎協定內「市場機制的完整」，以及與友邦合作交流不是純貸款（loan），而是要有相關建設。

另外，外界關心川普當選美國總統後，恐成為淨零的亂流。彭啓明強調，亂流都是短暫的，且亂流永遠不是主流，最終仍會回到正常軌道，特別是這八年前後，淨零路徑跟態度都變得積極許多，並不擔心太大變化，因為淨零這條路已經上路，全世界看到淨零轉型的好處，所以有信心未來川普總統會做得更好，再加上特斯拉已主導電動車發展、美國矽谷氣候科技也發展很好，預料美國未來將會很有智慧、跳脫格局。

川普 巴黎協定 美國

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