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中研院：能源發展不排除核電

經濟日報／ 記者余弦妙葉卉軒／台北報導
中研院院長廖俊智。（聯合報系資料照）
中研院院長廖俊智。（聯合報系資料照）

中研院長、國家氣候變遷對策委員會副召集人廖俊智昨（11）日表態，台灣不能放棄任何減碳的機會，核電也不能排除，地熱、去碳燃氫技術應該持續發展，台灣沒有放棄任何乾淨能源的本錢。

廖俊智昨日赴立法院教育文化委員會業務報告並備詢，立委關注美國總統當選人川普恐退出巴黎協定對全球淨零目標影響，以及台灣能源政策發展等議題。

廖俊智表示，美國若再度退出巴黎氣候協定，對全球2050淨零碳排目標確實造成衝擊，國際上都對此議題作出反應，學界、政治人物也都非常關心後續發展，我國也應提早因應。不過，美國多方面想解決淨零碳排問題，以川普角度來看，他又不想因此影響美國經濟，因此才會做此決定。

各方對新核能態度
各方對新核能態度

國民黨立委洪孟楷質詢時關注國內能源發展，廖俊智表示，火力發電中，燃煤、燃氣雖都排碳，但燃煤排碳量比燃氣高出二倍，現階段政策，是將燃煤轉成燃氣，這也是各國努力目標，如同在大海航行，無法走點到點的直線距離，但共同方向都是2050達成淨零碳排。

廖俊智強調，台灣不能放棄任何減碳的機會，應發展地熱、去碳燃氫等技術。

國民黨立委萬美玲提到，廖俊智曾提出要利用新科技提升核能安全性或補強位於地震帶的核電廠，這是否代表國家能源的發展不排除核電？對此，廖俊智回覆「是的。」萬美玲追問，若政府堅持要排除零碳排的核電，台灣2050淨零碳排目標是否可以如期達成？廖俊智表示，確實很困難，全世界都一樣，並強調，台灣沒有放棄任何乾淨能源的本錢，要達成淨零一定要想盡辦法利用可以用的技術。

有立委關注川普重返白宮對台灣造成的挑戰，廖俊智回應，在瞬息萬變的國際環境中，台灣一定要審慎以對，強化各方面能力，這才是台灣安全的最重要保障。

中研院經濟研究所副所長楊淑珺答詢指出，美國準總統川普曾表示對所有進口產品提高關稅10%，並對中國大陸商品加徵60%進口關稅，這部分若台灣產品與大陸互補，大陸受關稅衝擊，台灣也會遭遇負面影響；倘若台灣產品與大陸屬競爭情形，則有望受惠轉單效應。

廖俊智 核電廠 美國經濟

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