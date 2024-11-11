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憂川普上任、台灣半導體產業恐繳保護費？專家：市場看錯 是利多來了
據財政部統計，上回2018年美中貿易戰後，境外匯回台灣的資金高達3,351億元，其中核准實質投資案件數達579件、投資金額約1,619.8億元，可說是促進產業經濟的強勁活水。
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中分析，川普當選美國總統，雖為國際局勢增添不確定性，但國內工商前景卻未必看淡。
陳定中進一步指出，近期美國大選結果底定，主張「美國優先」的美國總統當選人川普重返白宮，不少人憂心未來川普將對台灣半導體產業索討保護費，影響國內的產經發展，不過川普主張對中國大陸提高關稅，若重啟美中貿易戰，可能再掀2018年台商大舉返鄉設廠的熱潮，對台灣反而是利多。
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