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100億度綠電要來了！3-2期得標業者均送件 118年前併網

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
趕在最後一天，離岸風電區塊開發第2期獲配業者，今天全數送件辦理簽約。本報資料照片
趕在最後一天，離岸風電區塊開發第2期獲配業者，今天全數送件辦理簽約。本報資料照片

趕在最後一天，離岸風電區塊開發第2期獲配業者，今天全數送件辦理簽約，經濟部能源署長游振偉表示，收到文件後，後續展開相關文件審查，將儘速完成審查及行政契約的簽署作業、啟動風場建設工作，區塊開發第2期完工併網年度分別為2028與2029年，屆時將可增加2.7GW裝置量，每年提供超過100億度綠色電力。

經濟部上周與WTO就離岸風電國產化措施要求達成和解，經濟部承諾，在確保離岸風電計畫可如期併網供電的目標下，協助開發商因應其在執行產業關聯性計畫（IRP）面臨的困難，並在申請變更3-2期計畫IRP方面適當展現彈性，歐方則暫停WTO爭端解決程序。經濟部認為，此項不確定因素消除，堅定3-2期獲配廠商簽約意願。

3-2期5家風場包括：德帥風場240MW、海鼎一360MW，均為2028年併網；渢妙二、海廣、又德，裝置容量分別為600MW、800MW、700MW，均為2029年併網。

收件並非已經完成簽約，能源署收件後還要進行文件審查，包括提供的文件是否符合要求，國外資料的驗證，以及履約保證金是否繳交，游振偉說，依照過去經驗，審查大約需要2至3周時間，完成行政契約簽署後，才會正式確立權利義務關係，業者還要取得相關的許可後，才能著手興建，其中最重要的是融資要到位。

游振偉表示，5家風場分配時間為2028年及2029年，分配容量共計2.7GW，以海GW可達40億度規模計算，工程順利完成後可供超過100億度的綠電，「這對我們在2030年要提供給國內產業充足綠電的承諾，是一個相當重要的計畫」。

3-2期離岸風電包括國內外廠商，能源署認為，離岸風電經過幾個階段推動下來，國內其實已經建立了一些本土能量，開發商如果在國產化方面遇到困難，經濟部都會盡力協助，最大原則是「如期併網」。

3-2期獲配裝置容量最大的是海廣風電，其開發商風睿能源集團董事長林雍堯表示，風睿能源作為國內指標性離岸風電開發商，對於半導體等出口產業採用綠電的強烈渴望感同身受，充分理解並支持再生能源政策必須於2030年如期達標的重要性。「我們將持續遵循相關政府規範，尋求與各方協力合作克服挑戰，為長遠的永續未來貢獻心力。」

至於3-3期是否如期明年公告？游振偉說，由於已經承諾不會把國產化當作強制性的要求，因此遴選機制需要重新檢討設計，未來將著重在財務能力及技術能力，還有地方連結，如何安排需要重新思考。

經濟部 綠電 離岸風電

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