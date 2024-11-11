「2024幸福企業」出爐 1111人力銀行總裁林文雄談初心

「2024幸福企業」票選結果11日揭曉，1111人力銀行總裁林文雄表示，人才短缺問題日益嚴重，民間企業應該更努力經營，賺錢的企業一定要為員工加薪，員工也要更努力的回饋企業，是他一直以來推動幸福企業的理念，建構更溫暖友善的職場環境，營造正向循環的勞資互動，讓「什麼都漲，就是薪水不漲」口號在台灣成為絕響。

「2024幸福企業」由1111人力銀行主辦、全球華人集團、壹一壹一科技股份有限公司、科技島、Accurate愛客獵、中華人事主管協會、財團法人創新智庫暨企業大學基金會共同協辦，今於台北寒舍艾美酒店舉行頒獎典禮，邀請包括國民黨主席朱立倫、前立法院長王金平、台北市副市長張溫德、新北市副市長劉和然、前內政部長李鴻源、中經院董事長曹添旺、衛福部長官、經濟部長官等重量級貴賓，蒞臨現場擔任頒獎人，現身力挺幸福企業。

「2024幸福企業」票選共分為11大類，包括「一般生活服務」、「大傳教育社福」、「營造建築」、「生技醫療」、「科技/能源研發」、「金融管顧」、「製造業」、「休閒娛樂服務」、「飯店旅宿」、「貿易流通業」以及「餐飲服務業」，今年票選活動盛況超越以往，吸引超過3,700家企業共襄盛舉，有494家脫穎而出，獲得幸福企業金獎標章認證，完整詳細企業獲獎名單可見活動網站( https://happiness.1111.com.tw/ )。