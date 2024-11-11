最低工資調升 前三季經常性薪資差距2.79倍、五年最低

行政院主計總處11日發布全體受僱員工「經常性薪資」分布，今年前三季經常性薪資十等分位的高低薪資差距降至2.79倍，寫近五年同期最低。主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，主要受惠於最低工資調升，顯示薪資分配已往好的方向發展。

譚文玲還提到，第一分位數27,470元剛好是今年的基本工資，顯示受惠於基本工資連年調升，已使得高低薪資差距逐年縮小。依主計總處估計，2020~2024年前三季的經常性薪資十等分位的高低薪資差距依序是2.91倍、2.95倍、2.89倍、2.83倍、2.79倍。

譚文玲指出，目前國內受僱員工約840萬人，今年1至9月全體受僱員工經常性薪資由低而高排序分成十等分，第一分位數的經常性薪資27,470元，較上年同期增加4.05%；第九分位數為76,728元，則較上年同期增加2.75%。

譚文玲表示，第九分位數增加沒那麼快，主因是回歸市場機制，而第一分位數增幅較顯著則是好事。