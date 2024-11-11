最低工資調升 前三季經常性薪資差距2.79倍、五年最低
行政院主計總處11日發布全體受僱員工「經常性薪資」分布，今年前三季經常性薪資十等分位的高低薪資差距降至2.79倍，寫近五年同期最低。主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，主要受惠於最低工資調升，顯示薪資分配已往好的方向發展。
譚文玲還提到，第一分位數27,470元剛好是今年的基本工資，顯示受惠於基本工資連年調升，已使得高低薪資差距逐年縮小。依主計總處估計，2020~2024年前三季的經常性薪資十等分位的高低薪資差距依序是2.91倍、2.95倍、2.89倍、2.83倍、2.79倍。
譚文玲指出，目前國內受僱員工約840萬人，今年1至9月全體受僱員工經常性薪資由低而高排序分成十等分，第一分位數的經常性薪資27,470元，較上年同期增加4.05%；第九分位數為76,728元，則較上年同期增加2.75%。
譚文玲表示，第九分位數增加沒那麼快，主因是回歸市場機制，而第一分位數增幅較顯著則是好事。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言