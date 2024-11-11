蕭美琴：政府做企業堅強後盾 盼一起壯大台灣

副總統蕭美琴11日下午出席「中華民國全國工業總會第78屆工業節慶祝大會」時表示，政府會持續做企業堅強後盾，期盼與產業界一起壯大臺灣，讓經濟更繁榮、社會更安定和諧。

蕭美琴致詞時表示，非常榮幸代表總統在工業節這個重要時刻向在場業界先進致意。讓人民安心打拚事業、經濟成長繁榮，是政府的使命與責任。我們會繼續跟大家一起努力，讓臺灣更安定、社會更和諧，讓每位拚經濟的工商人士都能在資源充裕並受國際信任的環境中持續往前。

蕭美琴感謝業界先進們對國家經濟發展的貢獻與努力。並指出，這幾年來，國際經濟與市場環境快速變化，面對全球地緣政治改變、貿易競爭、全球疫情和戰事、高通膨等挑戰，臺灣產業都憑藉著過去所奠基的良好體質，在變局中展現強大的韌性。「韌性」表示我們足夠靈活，儘管遭遇困難，都能再生、強大。

蕭美琴提到，產業在變局中持續穩健發展，讓臺灣在IMD世界競爭力年報，人口超過2千萬人的經濟體中，連續4年排名第一，可見國際社會對臺灣的高度評價。在IMD世界競爭力年報排名於臺灣之前的經濟體，人口都比臺灣少，具有靈活的優勢，能因應時局變化，快速且靈活的尋找轉機並適時調整。相信這樣的精神，也是大家在工業界能成功並持續發揮的重要因素。

蕭美琴表示，為了因應地緣政治變化及潛在風險，臺灣也持續積極加入區域經濟整合。例如分別與英國、加拿大簽署貿易夥伴協議，和美國建立「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）、「台美21世紀貿易倡議」也展開第二階段談判。此外，我們也和越南、印度、菲律賓等新南向國家更新投資保障協定，持續開拓產業發展空間，讓臺灣站穩全球供應鏈的關鍵角色。

蕭美琴指出，全球出現新的科技潮流，AI應用的需求大量湧現。只要提及AI創新的軟硬體需求，大家都會想到臺灣，這是我們的機會，同時也有需要面對的挑戰。除了晶片產業以外，臺灣其他許多產業也有能力跟世界接軌，在全球供應鏈中成為大家最信賴的夥伴。

蕭美琴說，總統上任後提出「五大信賴產業」，將半導體、人工智慧、軍工、安控、次世代通訊等列為下一階段的重點產業。同時運用既有的半導體、ICT產業優勢，透過AI技術力的引進，有助於搶占下個世代的全球產業優勢，更驅動百工百業的發展。AI革命帶來許多新的解方，相信以臺灣人的創意，絕對是未來世界的問題解決者。

蕭美琴提到，除了AI帶來的機會與挑戰，另一項重要議題是所有產業都必須面臨的2050淨零轉型。這不僅是保護臺灣環境、應對氣候變遷及強化產業韌性的一環，同時也是我們對國際社會的責任。總統特別成立「國家氣候變遷對策委員會」，透過多元討論和合作，更有效率地加速臺灣淨零碳排。

蕭美琴也感謝工總響應成立「產業碳中和聯盟」，帶領各工協會一同加入產業減碳的行列。這個過程會很辛苦，對傳統產業而言也是艱鉅的挑戰，但臺灣身為全球供應鏈的關鍵角色，有責任、能力及義務投入，利用科技優勢，搭配政府政策，串聯整體產業供應鏈，一起達成淨零目標。

副總統表示，工業一直是臺灣經濟發展的關鍵，經濟穩健成長是支持社會穩定的力量。政府會持續做企業堅強後盾，也希望產業界繼續給予政府支持，一起壯大臺灣，並祝福今天活動圓滿成功。