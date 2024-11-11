薪資成長追上通膨 前九月實質總薪資年增1.8%

主計總處11日發布今年前九月工業及服務業平均每月實質經常性薪資43,133元，年增0.45%，已是連六個月正成長，成長幅度為近四年同期最高；實質總薪資平均數58,098元，年增1.8%，同樣也是近四年來同期最高，且連續八個月正成長，代表薪資成長追上通膨。

若就行業別觀察1至9月經常性薪資平均數變動，各行業多較去年同期成長，其中金融及保險業因營運狀況較佳，業績獎金發放增加，年增6.2%，運輸及倉儲業、不動產業分別年增3.72%、3.62%。總薪資部分，金融及保險業因績效獎金及員工酬勞（紅利）發放較多，年增10.38%；製造業亦增4.39%，其中電子零組件製造業增加7.45%。

觀察中位數，主計總處指出，前九月各行業受僱員工經常性薪資中位數，住宿及餐飲業、支援服務業因非典型雇用員工占比較高，經常性薪資中位數相對較低，分別為30,960元與31,361元；受僱員工人數較多的製造業為35,448元，其中電子零組件製造業為45,231元；出版影音及資通訊業51,398元、金融及保險業56,403元，則相對較高。