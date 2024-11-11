1111人力銀行票選2024幸福企業 494家獲金獎認證

由1111人力銀行主辦、全球華人集團、壹一壹一科技股份有限公司、科技島、Accurate愛客獵、中華人事主管協會、財團法人創新智庫暨企業大學基金會共同協辦的「2024幸福企業」票選結果終於揭曉，今天於台北寒舍艾美酒店舉行頒獎典禮，邀請包括國民黨主席朱立倫、前立法院長王金平、台北市副市長張溫德、新北市副市長劉和然、前內政部長李鴻源、中經院董事長曹添旺、衛福部長官、經濟部長官等重量級貴賓，蒞臨現場擔任頒獎人，現身力挺幸福企業。

「2024幸福企業」票選共分為11大類，包括「一般生活服務」、「大傳教育社福」、「營造建築」、「生技醫療」、「科技/能源研發」、「金融管顧」、「製造業」、「休閒娛樂服務」、「飯店旅宿」、「貿易流通業」以及「餐飲服務業」，今年票選活動盛況超越以往，吸引超過3,700家企業共襄盛舉，有494家脫穎而出，獲得幸福企業金獎標章認證，完整詳細企業獲獎名單請見活動網站( https://happiness.1111.com.tw/ )。

1111人力銀行總裁林文雄表示，取之社會回饋大眾，一直是我們倡議的核心價值，自從2019年第一屆幸福企業活動誕生至今，年年吸引數千家大小企業報名，歷年得獎公司更是就業市場重要指標，優質的公司、佛心的雇主，一定要被外界看見，「人，一輩子有三分之一的時間都在工作，讓求職者找到有溫暖的工作，是1111人力銀行的一貫理念，也是我的初心」，尤其人才短缺問題日益嚴重，民間企業應該更努力經營，賺錢的企業一定要為員工加薪，員工也要更努力的回饋企業，是我一直以來推動幸福企業的理念，建構更溫暖友善的職場環境，營造正向循環的勞資互動，讓「什麼都漲，就是薪水不漲」口號在台灣成為絕響！最後，期許全台老闆們齊心打造幸福企業，發揮利他精神，成就社會共榮共好。

曾仲葳表示，調查結果顯示科技業及金融業，最符合上班族心目中幸福企業的要件，原因在於其組織體系龐大，制度周全福利完備，以知名IC設計大廠今年上半年員工分紅為例，平均每人可領105萬元，令人羨慕不已，磁吸年輕人前仆後繼投身理工領域。而AI風也吹向金融界，人才需求炙熱，擁有數位金融、資安領域、數據分析等能力最受青睞，根據主計處公布金融業2023平均薪資為每月11萬5551元，相較於全台灣每人每月的經常性薪資平均為4萬5496元，明顯高出許多，足見金飯碗光環未褪，仍是上班族心目中最想投入的其一產業。

曾仲葳指出，近年ESG已成顯學，Environmental(環境)、Social(社會)、Governance(公司治理)環環相扣，企業不僅要追求經濟效益，更需要關注對環境、社會和公司治理的影響，而在公司治理區塊中，建立平等和公正的機會，才能吸引多元人才加入，因此員工一向被視為是企業重要資產，提高幸福感有助於提升整體績效及工作效率，對於企業長遠穩健經營至關重要，以逐步實踐永續願景。