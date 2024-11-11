薪資成長再超過通膨 前9月實質薪資增幅近四年最高

主計總處今天發布9月工業及服務受僱員工薪資及人數，1至9月工業及服務業全體受僱員工經常性薪資平均數為4萬6364 元，較上年同期增加2.72%，總薪資平均數年增率4.11%，創十年最大增幅；剔除物價因素後，累計前9月實質經常性薪資年增0.45%，四年來首次轉正，實質總薪資年增1.80%，兩者都是近4年最大增幅，主計總處表示，主要是廠商調薪及增發獎金，薪資增速超過通膨。

至於1-9月經常性薪資中位數為3萬7195元，較上年同期增加3.29%；剔除物價因素後，實質經常性薪資中位數年增 1.00%。近五年1至9月全體受僱員工經常性薪資中位數對平均數比值，由109年 0.802緩降至111年之0.795，112 年、113 年則分別微升至0.798 及0.802。

主計總處調查，9月底工業及服務業全體受僱員工847.8萬人，月增2千人、年增4.9萬人。1至9月受僱員工平均844.4萬人、年增2.7萬人；各行業中，住宿及餐飲業、醫療保健及社會工作服務業分別年增1.5萬人及1萬人較多，營建工程業、批發及零售業也各增9千人，製造業則減少3.3萬人。

1至9月全體受僱員工每人每月經常性薪資平均數4萬6364元，年增2.72%，總薪資平均每人每月6萬2450元，年增4.11%；剔除物價因素後，實質經常性薪資4萬3133元，年增0.45%，實質總薪資平均數5萬8098元，年增1.8%。

主計總處表示，個別受僱員工從事行業及個人條件與資歷(如教育程度、職業、工作年資等)不同，致其薪資與整體受僱員工平均薪資有所差異，觀察其中行業部分，1至9月經常性薪資平均數低於整體平均者包括住宿及餐飲業(34,418元)、其他服務業(35,766元，如美容美髮及用品維修)、製造業(44,187元，其中電子零組件製造業55,250元)、批發及零售業(45,687元)；至專業科學及技術服務業(56,747元)、出版影音及資通訊業(67,327元)、金融及保險業(69,875元)，則為高於整體平均之行業。

1至9月行業別經常性薪資平均數變動情形，各行業多較上年成長，其中金融及保險業因營運狀況較佳，業績獎金發放增加，年增6.20%，運輸及倉儲業、不動產業亦分別年增 3.72%、3.62%。總薪資部分，金融及保險業因績效獎金及員工酬勞(紅利)發放較多，年增10.38%；製造業亦增 4.39%，其中電子零組件製造業增加 7.45%。

如果比較1至9月各行業受僱員工經常性薪資中位數，住宿及餐飲業、支援服務業因非典型僱用員工占比較高，經常性薪資中位數相對較低，分別為30,960元與31,361元；受僱員工人數較多之製造業為35,448元，其中電子零組件製造業為 45,231元；至出版影音及資通訊業51,398 元、金融及保險業56,403元，則相對較高。