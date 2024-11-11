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企業最關注2件事 工總理事長潘俊榮：郭智輝掛保證新核能一定會落實

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
工總在台北圓山飯店舉行第78屆工業節慶祝大會，圖為理事長潘俊榮。記者林伯東／攝影
工總在台北圓山飯店舉行第78屆工業節慶祝大會，圖為理事長潘俊榮。記者林伯東／攝影

工總今天舉行第七十八屆工業節慶祝大會，理事長潘俊榮在致詞時表示，企業最關注的對美關係與擔憂水電不足等議題，政府都有理想的解決之道，副總統蕭美琴在駐美期間與美國建立良好的關係，且經濟部長郭智輝也掛保證，企業未來不會再喊缺電，只會喊水電太多。

美國總統大選日前落幕，但企業界普遍擔憂川普當選後，是否會實行競選期間提出的拉高關稅等政策，進而對企業造成衝擊，對此，潘俊榮則信心滿滿表示，全世界對川普當選都非常緊張，「好像世界要大亂了，但是只有台灣不會亂。」

潘俊榮表示，蕭美琴在擔任駐美代表時，與美國建立了很好的關係，若非如此，恐怕很多企業都要很傷腦筋了。

此外，對於能源議題，也是企業界關注焦點，潘俊榮表示，會前與郭智輝交流新能源、新核能議題，「郭部長已保證未來新能源發展起來，可以讓台灣不用擔心缺水、缺電，新能源、新核能也一定會落實」。

潘俊榮進一步表示，郭智輝認為台灣必須推動新核能，許多問題才能解套，包括降低電費，「電費是企業擔憂的議題，也是國際競爭最基本的條件，電力乾淨、成本又低才是產業競爭最基本的要求，電價一定要往下調，再漲企業承受不了。」

蕭美琴也說，面對全球地緣政治、疫情、高通膨等的挑戰，台灣產業展現強大韌性，靈活挺過各項挑戰，經濟持續穩定發展，讓國際社會對台灣有高度評價，工業界長期以來是台灣經濟的重要支柱，未來政府將繼續與產業界攜手合作，推動創新，並透過政策支持產業轉型。

核能 美國 蕭美琴

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