今年前九月製造業加班工時15.9小時 近十年同期最高

主計總處11日發布9月製造業加班工時16.1小時，年增1.2小時，連續四個月正成長；今年1~9月製造業加班工時15.9小時，更是近十年以來同期最高。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，製造業加班工時持續處於偏高水準，不過，製造業受僱員工人數9月286萬人，卻呈現月減2,000人，這顯示廠商暫時先以加班工時因應，代表製造業景氣雖不錯，但也還沒有真的很熱絡。

相較於製造業，譚文玲還提到，9月服務業受僱員工人數則是月增4,000人，顯示服務業人力需求穩定成長。

主計總處統計，9月全體受僱員工人數847.8萬人，較8月增加2,000人，其中出版影音及資通訊業、醫療保健及社會工作服務業均增2,000人，若與2023年同月底比較，亦增4.9萬人。今年前九月受僱員工人數平均844.4萬人，年增2.7萬人，或增0.31%。

9月全體受僱員工加班工時平均為8.4小時，較上月減少0.2小時，較上年同月則增0.6小時。1~9月加班工時平均為8.4小時，較上年同期增加0.3小時。9月加班費平均為2,255元，較上月減少2.68%，較上年同月則增10.27%，1~9月加班費平均為2250元，較上年同期增加7.4%。