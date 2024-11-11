外商持續投資！風電3-2期簽行政契約 五家全到齊

外界關注經濟部主導離岸風電區塊開發第二期（即3-2期）簽約情形，11日為繳交行政契約最後期限，五家獲配業者全數送件辦理簽約。經濟部能源署說明，受理收件後將盡速審查相關文件並完成行政契約簽署作業，啟動風場建設工作，區塊開發第2期完工併網年度分別為2028與2029年，屆時將可增加2.7GW裝置量，每年提供超過100億度綠色電力。

經濟部認為，五家得標業者全送件，是看好台灣市場。此外，經濟部宣示，我國離岸風電政策明確，且積極協助業者解決困難，因此歐美各國業者持續投入台灣離岸風電市場。

在3-2期得標並於11日送件的廠商及風場為：森崴集團又德、風睿（SRE）海廣、CIP渢妙二號、科里歐（Corio）海鼎一，及德能英華威集團的德帥風場。

經濟部能源署說明，離岸風電為2050年淨零排放之重要選項，也是相對成熟且具商業規模的再生能源，將持續透過市場化機制及政策配套，積極協助業者如期完成風場建置，同時友善投資環境，鼓勵未來更多風能投資。

經濟部表示，目前我國離岸風電設置已超過3 GW，領先亞太民主地區，為我國提供潔淨綠色能源，並維持台灣的產業競爭力，達成我國能源、產業與環境永續的願景。