快訊

「去天堂記得我」男童騎單車遭撞亡 告別式師生掉淚、肇事駕駛低調捻香

黃珊珊二度作證近3小時請回 被問「柯文哲不抗告」快步離去

外商持續投資！風電3-2期簽行政契約 五家全到齊

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
外界關注經濟部主導離岸風電區塊開發第二期（即3-2期）簽約情形，11日為繳交行政契約最後期限，五家獲配業者全數送件辦理簽約。圖／本報資料照片
外界關注經濟部主導離岸風電區塊開發第二期（即3-2期）簽約情形，11日為繳交行政契約最後期限，五家獲配業者全數送件辦理簽約。圖／本報資料照片

外界關注經濟部主導離岸風電區塊開發第二期（即3-2期）簽約情形，11日為繳交行政契約最後期限，五家獲配業者全數送件辦理簽約。經濟部能源署說明，受理收件後將盡速審查相關文件並完成行政契約簽署作業，啟動風場建設工作，區塊開發第2期完工併網年度分別為2028與2029年，屆時將可增加2.7GW裝置量，每年提供超過100億度綠色電力。

經濟部認為，五家得標業者全送件，是看好台灣市場。此外，經濟部宣示，我國離岸風電政策明確，且積極協助業者解決困難，因此歐美各國業者持續投入台灣離岸風電市場。

在3-2期得標並於11日送件的廠商及風場為：森崴集團又德、風睿（SRE）海廣、CIP渢妙二號、科里歐（Corio）海鼎一，及德能英華威集團的德帥風場。

經濟部能源署說明，離岸風電為2050年淨零排放之重要選項，也是相對成熟且具商業規模的再生能源，將持續透過市場化機制及政策配套，積極協助業者如期完成風場建置，同時友善投資環境，鼓勵未來更多風能投資。

經濟部表示，目前我國離岸風電設置已超過3 GW，領先亞太民主地區，為我國提供潔淨綠色能源，並維持台灣的產業競爭力，達成我國能源、產業與環境永續的願景。

經濟部 離岸風電

延伸閱讀

影／聚焦總預算 立委張嘉郡要盡快核定治水經費 經濟部妙回要前瞻預算通過

AIS設置不足影響航安 漁民要求每支離岸風機都裝

經濟部求證 SpaceX台廠供應鏈 未有工廠遷出規劃

風電3-2期五家有望簽約 經部將釋出國產化變更彈性

相關新聞

外商持續投資！風電3-2期簽行政契約 五家全到齊

外界關注經濟部主導離岸風電區塊開發第二期（即3-2期）簽約情形，11日為繳交行政契約最後期限，五家獲配業者全數送件辦理簽...

川普上任 元大投顧看好未來聯準會還有2至3碼降息空間

對於川普上任之後的利率政策，市場上多數聲音認為會使降息出現變數，但元大投顧今日提出截然不同的看法指出，由於川普希望未來私...

工總理事長潘俊榮：缺水缺電、台美關係政府都會有理想的解決之道

工總下午在台北圓山飯店舉行第78屆工業節慶祝大會，理事長潘俊榮致詞表示，企業最擔憂的美國總統大選後台美關係、缺水缺電的問...

薪資成長再超過通膨 前9月實質薪資增幅近四年最高

主計總處今天發布9月工業及服務受僱員工薪資及人數，1至9月工業及服務業全體受僱員工經常性薪資平均數為4萬6364 元，較...

企業最關注2件事 工總理事長潘俊榮：郭智輝掛保證新核能一定會落實

工總今天舉行第七十八屆工業節慶祝大會，理事長潘俊榮在致詞時表示，企業最關注的對美關係與擔憂水電不足等議題，政府都有理想的...

今年前九月製造業加班工時15.9小時 近十年同期最高

主計總處11日發布9月製造業加班工時16.1小時，年增1.2小時，連續四個月正成長；今年1~9月製造業加班工時15.9小...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。