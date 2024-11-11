快訊

「去天堂記得我」男童騎單車遭撞亡 告別式師生掉淚、肇事駕駛低調捻香

黃珊珊二度作證近3小時請回 被問「柯文哲不抗告」快步離去

聽新聞
0:00 / 0:00

微電能源與研華公司簽訂綠電採購合約 助力達成永續目標

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
微電能源台南麻豆室內漁電共生案場。圖／微電能源提供
微電能源台南麻豆室內漁電共生案場。圖／微電能源提供

綜合能源服務商微電能源（6883）與全球工業物聯網領導廠商研華公司（2395）正式簽訂綠電採購合約，助力研華達成其永續發展目標。

研華自2022年起即與微電能源合作投資建置太陽能電廠，作為實現其再生能源目標的基礎。微電能源旗下的售電企業瓦力電能，今年進一步與研華簽署綠電採購合約，整合電廠投資、自有綠電及轉供綠電的模式，預計未來六年內，微電能源將以長期轉供售電的整合模式，供應約4000萬度綠電，協助研華達成未來使用綠電的目標。

微電能源董事長王愍迪表示，微電能源在太陽能電廠開發與能源數據管理方面有長期耕耘，建構了完整的再生能源資產、維運、綠電及能源管理平台。再生能源持續快速發展，使用數據管理能源以達到成本效益最佳化將是未來的必然趨勢。微電能源與研華以綠電為起點，正朝向更整合的能源管理生態系合作，助力製造業從台灣到海外的永續發展。

研華科技重視ESG發展，期許成為「永續地球的智能推手」。除了再生能源的投入與內部控管，研華亦將其WISE-IoT平台延伸至能源管理領域，提供碳資產及碳盤查管理、能源管理及能效管理等多項服務，並將生成式AI融入iEMS能源管理平台，協助客戶達到節能減碳的永續目標。

太陽能電廠 研華 綠電

延伸閱讀

中美晶Q3每股純益2.35元 衝刺綠電

研華：下季展望正向

華邦前三季 EPS 0.29元 大買綠電

經長談向菲購綠電 每度高於4元就不買

相關新聞

外商持續投資！風電3-2期簽行政契約 五家全到齊

外界關注經濟部主導離岸風電區塊開發第二期（即3-2期）簽約情形，11日為繳交行政契約最後期限，五家獲配業者全數送件辦理簽...

川普上任 元大投顧看好未來聯準會還有2至3碼降息空間

對於川普上任之後的利率政策，市場上多數聲音認為會使降息出現變數，但元大投顧今日提出截然不同的看法指出，由於川普希望未來私...

工總理事長潘俊榮：缺水缺電、台美關係政府都會有理想的解決之道

工總下午在台北圓山飯店舉行第78屆工業節慶祝大會，理事長潘俊榮致詞表示，企業最擔憂的美國總統大選後台美關係、缺水缺電的問...

薪資成長再超過通膨 前9月實質薪資增幅近四年最高

主計總處今天發布9月工業及服務受僱員工薪資及人數，1至9月工業及服務業全體受僱員工經常性薪資平均數為4萬6364 元，較...

企業最關注2件事 工總理事長潘俊榮：郭智輝掛保證新核能一定會落實

工總今天舉行第七十八屆工業節慶祝大會，理事長潘俊榮在致詞時表示，企業最關注的對美關係與擔憂水電不足等議題，政府都有理想的...

今年前九月製造業加班工時15.9小時 近十年同期最高

主計總處11日發布9月製造業加班工時16.1小時，年增1.2小時，連續四個月正成長；今年1~9月製造業加班工時15.9小...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。