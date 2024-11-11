微電能源與研華公司簽訂綠電採購合約 助力達成永續目標

綜合能源服務商微電能源（6883）與全球工業物聯網領導廠商研華公司（2395）正式簽訂綠電採購合約，助力研華達成其永續發展目標。

研華自2022年起即與微電能源合作投資建置太陽能電廠，作為實現其再生能源目標的基礎。微電能源旗下的售電企業瓦力電能，今年進一步與研華簽署綠電採購合約，整合電廠投資、自有綠電及轉供綠電的模式，預計未來六年內，微電能源將以長期轉供售電的整合模式，供應約4000萬度綠電，協助研華達成未來使用綠電的目標。

微電能源董事長王愍迪表示，微電能源在太陽能電廠開發與能源數據管理方面有長期耕耘，建構了完整的再生能源資產、維運、綠電及能源管理平台。再生能源持續快速發展，使用數據管理能源以達到成本效益最佳化將是未來的必然趨勢。微電能源與研華以綠電為起點，正朝向更整合的能源管理生態系合作，助力製造業從台灣到海外的永續發展。

研華科技重視ESG發展，期許成為「永續地球的智能推手」。除了再生能源的投入與內部控管，研華亦將其WISE-IoT平台延伸至能源管理領域，提供碳資產及碳盤查管理、能源管理及能效管理等多項服務，並將生成式AI融入iEMS能源管理平台，協助客戶達到節能減碳的永續目標。