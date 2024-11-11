工總理事長潘俊榮：經濟部長郭智輝告訴我 新核能一定會落實

全國工業總會11日舉行第78屆工業節慶祝大會，理事長潘俊榮致詞時表示，企業最擔心的就是現在台美關係、缺水缺電的問題，相信政府都有解決的辦法，副總統蕭美琴在駐美期間與美國建立良好的關係，且經濟部長郭智輝也保證企業未來不會再喊缺電，只會喊水電太多。

今年的工業節慶祝大會，賴清德總統並未出席，而是由副總統的蕭美琴代表出席。潘俊榮表示，賴總統雖然11日未能出席，但是已安排在11月13日接見工總代表們。他並指出，美國總統大選落幕，川普上台，全世界都非常緊張，「好像世界要大亂了，但是只有台灣不會亂」，「因為我們有最了解美國的蕭副總統，若不是她與美國建立了很好的關係，恐怕很多企業都要很傷腦筋了」。

潘俊榮又表示，經濟部長郭智輝也保證，未來企業不會喊缺水缺電、只會說水電太多用不完，郭部長已保證未來新能源發展起來，可以讓台灣不用擔心缺水、缺電，新能源、新核能也一定會落實。他相信包括不克出席的賴總統在內，未來企業界的「靠山」很多。

潘俊榮並表示，面對AI的大機會，台灣已經位居全球供應鏈的核心地位，台灣應順勢用AI打造世界級智慧工業。台灣需要政府營造有利的投資發展環境，包括充足的優質人才與人力、低碳穩定的供電、協助傳產及中小企業轉型的資源，協助高科技發展和傳統產業升級轉型，以均衡產業結構。

他表示，今年6月他曾與工總榮譽理事長許勝雄與輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳談了兩小時，黃仁勳認為台灣是全球人才最完備的地方，是投資的首選，因此呼籲產業界要響應政府的政策，翻轉台灣的經濟，同時提到將舉辦經營者大會，預計年底或者明年邀請黃仁勳與談。

潘俊榮指出，今年黃仁勳來台灣時，曾組團與他對談，針對AI時代，黃仁勳認為用三年時間翻兩個本太慢了，AI時代要用六個月的時間去翻三、四個本才對，並強調對台灣的供應鏈實力有信心。他並邀請黃仁勳來台參加工總與十大產業舉行世界級的經營者大會，預計在年底或者明年舉辦。