快訊

「去天堂記得我」男童騎單車遭撞亡 告別式師生掉淚、肇事駕駛低調捻香

黃珊珊二度作證近3小時請回 被問「柯文哲不抗告」快步離去

工總理事長潘俊榮：經濟部長郭智輝告訴我 新核能一定會落實

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
全國工業總會11日舉行第78屆工業節慶祝大會，理事長潘俊榮致詞時表示，企業最擔心的就是現在台美關係、缺水缺電的問題，相信政府都有解決的辦法。記者林伯東／攝影
全國工業總會11日舉行第78屆工業節慶祝大會，理事長潘俊榮致詞時表示，企業最擔心的就是現在台美關係、缺水缺電的問題，相信政府都有解決的辦法。記者林伯東／攝影

全國工業總會11日舉行第78屆工業節慶祝大會，理事長潘俊榮致詞時表示，企業最擔心的就是現在台美關係、缺水缺電的問題，相信政府都有解決的辦法，副總統蕭美琴在駐美期間與美國建立良好的關係，且經濟部長郭智輝也保證企業未來不會再喊缺電，只會喊水電太多。

今年的工業節慶祝大會，賴清德總統並未出席，而是由副總統的蕭美琴代表出席。潘俊榮表示，賴總統雖然11日未能出席，但是已安排在11月13日接見工總代表們。他並指出，美國總統大選落幕，川普上台，全世界都非常緊張，「好像世界要大亂了，但是只有台灣不會亂」，「因為我們有最了解美國的蕭副總統，若不是她與美國建立了很好的關係，恐怕很多企業都要很傷腦筋了」。

潘俊榮又表示，經濟部長郭智輝也保證，未來企業不會喊缺水缺電、只會說水電太多用不完，郭部長已保證未來新能源發展起來，可以讓台灣不用擔心缺水、缺電，新能源、新核能也一定會落實。他相信包括不克出席的賴總統在內，未來企業界的「靠山」很多。

潘俊榮並表示，面對AI的大機會，台灣已經位居全球供應鏈的核心地位，台灣應順勢用AI打造世界級智慧工業。台灣需要政府營造有利的投資發展環境，包括充足的優質人才與人力、低碳穩定的供電、協助傳產及中小企業轉型的資源，協助高科技發展和傳統產業升級轉型，以均衡產業結構。

他表示，今年6月他曾與工總榮譽理事長許勝雄與輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳談了兩小時，黃仁勳認為台灣是全球人才最完備的地方，是投資的首選，因此呼籲產業界要響應政府的政策，翻轉台灣的經濟，同時提到將舉辦經營者大會，預計年底或者明年邀請黃仁勳與談。

潘俊榮指出，今年黃仁勳來台灣時，曾組團與他對談，針對AI時代，黃仁勳認為用三年時間翻兩個本太慢了，AI時代要用六個月的時間去翻三、四個本才對，並強調對台灣的供應鏈實力有信心。他並邀請黃仁勳來台參加工總與十大產業舉行世界級的經營者大會，預計在年底或者明年舉辦。

缺電 美國 黃仁勳

延伸閱讀

川普勝選 科技大咖紛示好 獨缺黃仁勳、巴菲特

郭智輝槓上雲豹！網猜「綠營準備整頓吸血鬼」：背後有大人不爽

至今仍未表態？一票科技大咖祝賀川普勝選 「這2人」卻保持沉默

川普提高關稅台不受影響？ 王鴻薇：郭智輝說瞎話

相關新聞

外商持續投資！風電3-2期簽行政契約 五家全到齊

外界關注經濟部主導離岸風電區塊開發第二期（即3-2期）簽約情形，11日為繳交行政契約最後期限，五家獲配業者全數送件辦理簽...

川普上任 元大投顧看好未來聯準會還有2至3碼降息空間

對於川普上任之後的利率政策，市場上多數聲音認為會使降息出現變數，但元大投顧今日提出截然不同的看法指出，由於川普希望未來私...

工總理事長潘俊榮：缺水缺電、台美關係政府都會有理想的解決之道

工總下午在台北圓山飯店舉行第78屆工業節慶祝大會，理事長潘俊榮致詞表示，企業最擔憂的美國總統大選後台美關係、缺水缺電的問...

薪資成長再超過通膨 前9月實質薪資增幅近四年最高

主計總處今天發布9月工業及服務受僱員工薪資及人數，1至9月工業及服務業全體受僱員工經常性薪資平均數為4萬6364 元，較...

企業最關注2件事 工總理事長潘俊榮：郭智輝掛保證新核能一定會落實

工總今天舉行第七十八屆工業節慶祝大會，理事長潘俊榮在致詞時表示，企業最關注的對美關係與擔憂水電不足等議題，政府都有理想的...

今年前九月製造業加班工時15.9小時 近十年同期最高

主計總處11日發布9月製造業加班工時16.1小時，年增1.2小時，連續四個月正成長；今年1~9月製造業加班工時15.9小...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。