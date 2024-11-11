豐興廢鋼與鋼筋結束平盤 分別跌300元、200元

豐興（2015）11日新盤價，廢鋼與鋼筋結束平盤，廢鋼每公噸跌300元、鋼筋跌200元，型鋼產品維持平盤，主因在於美國廢鋼近期每公噸跌12美元，弱化國內廢鋼補跌，加上大陸人大會議刺激經濟方案市場感，鋼筋順勢下跌。

豐興協理莊文哲表示，近期國際鋼鐵原物料行情漲跌互見，美國大船廢鋼無報價，日本2H廢鋼每公噸持平為325美元，美國貨櫃廢鋼報價下跌至318美元；澳洲鐵礦砂由每公噸102.15美元，上漲至每公噸102.95美元。

豐興業務會議拍板，本周廢鋼每公噸跌300元，鋼筋跌200元，新價鋼筋每公噸1.86萬元，廢鋼9,300元，型鋼維持平盤每公噸2.52萬元。