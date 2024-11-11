川普上任 元大投顧看好未來聯準會還有2至3碼降息空間

對於川普上任之後的利率政策，市場上多數聲音認為會使降息出現變數，但元大投顧今日提出截然不同的看法指出，由於川普希望未來私人部門取代政府來支撐景氣，因此為誘發民間的經濟動能，反而聯準會將繼續降息，而且他估計未來再降息2至3碼可能性最大。

元大投顧分析，川普明年1月上任之後，會先收支出，再作減稅，因此預期景氣會較弱，但川普在收支出的同時，也會找更多的政府收入財源，等找到錢了之後，就會投入挹注企業的發展，因此元大投顧非常看好2026年的美國景氣，預期明年川普仍會先降息，以刺激民間部門動能，接著讓美國2026年經濟大放異彩。

對於投資人的債券投資選擇，元大投顧也提醒在比較各種市場時：「利率高的市場才值得投資！」主要有二大優勢，一是有利息的保護，二是利率跌下來時才有資本利得更大的空間，由於美國明年經濟會「先蹲」，因此明年債市很有投資機會。

元大投顧也從川普追求幫助金融業營運的角度，進而分析這也是適合投資債券的時點。元大投顧分析，過去二年多的高利，尤其是「殖利率曲線倒掛」，是全體金融業的痛，因為讓銀行資金成本一路攀高，但卻一直「套損」，因為收益不夠高，每天都在貼錢給存款戶，這些均不利金融運作，因此川普會導正這種狀況，將利率曲線導正為「正斜率」，而且川普繼續降息，並清理美國政府過度支出，這些也將是債市大利多。