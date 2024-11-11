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韓媒：AI需電孔急 台灣非核化面臨困境、對核能態度鬆動

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
隨著AI的興起，民進黨政府對核能的態度逐漸鬆動，圖為在台灣重啟無望的核四。聯合報系資料照片
隨著AI的興起，民進黨政府對核能的態度逐漸鬆動，圖為在台灣重啟無望的核四。聯合報系資料照片

在日本福島核災後，台灣與德國不約而同推動非核政策，然而，隨著賴清德新政府的上任，台灣當局對核能的態度正在鬆動，尋求「非核轉型」的可能性，原因是在人工智慧（AI）熱潮與半導體產業的榮景下，電力需求急劇增加，升高了使用核能的迫切性。

朝鮮日報報導，台灣對貿易的依賴度高，穩定的電力供應對台灣至關緊要。舉世將核能視為零碳排、高經濟效益的乾淨能源。

行政院長卓榮泰在10月29日於立法院答詢時表示：「政府並非不了解國際趨勢的變化」，並表示「對未來新的核能技術持開放態度」。然而，基於過往的非核政策，政府將按原定計畫，在明年完成核電機組的關閉。自前總統蔡英文時代以來，非核家園一直是民進黨的指標性政策，推翻此政策在政治上並不容易。實現非核轉型需要黨內共識，但目前仍有不少反對聲音。

自今年5月上任以來，總統賴清德已多次暗示調整非核政策。政府已設立了國家氣候變遷對策委員會，並吸納了如電子製造商和碩董事長童子賢等主張核重啟電的人士。院長卓榮泰在7月底接受「日本經濟新聞」採訪時表示，為因應AI和半導體產業的電力需求，將對2030年核電重啟問題進行討論。

經濟部長郭智輝在今年6月於立法院表示：「過往預計每年電力需求增長約2.7%，但情況已改變」，「隨著AI產業的爆炸性成長，未來十年電力需求將每年增加超過3%」。不過，對於中止非核政策，郭智輝指出「經濟部僅為執行機關，此事應由立法院決定」，強調黨內共識的重要性。

自推動非核政策以來，台灣在2018年至2023年已關閉四座核電機組。今年7月，核三廠1號機組已停止運轉，明年5月將關閉2號機組。在2021年的公投，核四廠的商業發電計畫未過關，在進度早已超過90%的情況下，卻遭到中止。明年，台灣將實際達成非核目標。

在非核政策啟動前，核電占台灣總發電量約12%；去年此一比率已降至6.3%，今年進一步降至3%，明年預定降至零。

蔡英文政府原定在2025年達成非核家園目標，將電力結構重新調整為80%的燃煤、燃氣發電，與20%的風力、太陽能等再生能源。然而，截至去年，再生能源占比僅為9.5%，要在明年達到20%幾乎不太可能。由於國土狹小，風力和太陽能等再生能源資源有限，台灣與韓國面臨同樣的挑戰。

日本經濟 核能 核電

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