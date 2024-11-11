工總理事長潘俊榮：缺水缺電、台美關係政府都會有理想的解決之道

工總下午在台北圓山飯店舉行第78屆工業節慶祝大會，理事長潘俊榮致詞表示，企業最擔憂的美國總統大選後台美關係、缺水缺電的問題，政府都會有理想的解決之道，企業未來都不需要擔心。

潘俊榮說，副總統蕭美琴在擔任駐美代表期間與美國建立很好的關係，否則日前川普當選，連習近平頭都抱著燒，而經濟部長郭智輝也保證，未來企業不會喊缺水缺電、只會說水電太多，包括今日不克出席的賴清德總統在內，未來企業界的「靠山」很多。 工總下午在台北圓山飯店舉行第78屆工業節慶祝大會，經濟部長郭智輝出席致詞。記者林伯東／攝影 工總下午在台北圓山飯店舉行第78屆工業節慶祝大會，理事長潘俊榮致詞表示，企業最擔憂的美國總統大選後台美關係、缺水缺電的問題，政府都會有理想的解決之道，企業未來都不需要擔心。記者林伯東／攝影 工總下午在台北圓山飯店舉行第78屆工業節慶祝大會，副總統蕭美琴出席致詞。記者林伯東／攝影