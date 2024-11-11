川普將促美「鏽帶」重新繁榮 台灣工具機暨零組件出口面臨挑戰

近期美國大選落幕，川普將重返白宮。台灣工具機暨零組件工業同業公會今天說，這對全球經濟與供應鏈將產生深遠影響，同時也預測，美國未來將更加積極推動製造業回流與加徵進口關稅等政策手段，以促進相對落後的「鏽帶」地區重新繁榮。台灣工具機產業的出口環境因此可能面臨挑戰，但也有轉機可以探索。建議業者積極拓展東南亞、歐洲等市場，強化區域性經營與供應鏈韌性，以降低台灣對單一市場的依賴性。

公會也說，台經院預測明年歐洲、日本等主要市場的經濟將逐漸回溫，這對於台灣工具機出口是利多消息。台灣產業可深化這些市場的布局，並藉助智慧製造，調整出口布局與技術升級，讓台灣工具機產業能在川普新政的不確定性中，挖掘機會並強化全球競爭力。

工具機暨零組件工業同業公會今也整理出財政部公布的10月海關進出口貿易統計，其中工具機出口金額約1.84億美元，相較今年9月增加13.3%，較去年同月減少近9.1%。金屬切削工具機出口金額為1.54億美元，相較9月出口增加12.5%、金屬成型工具機出口金額約2938萬美元，則較9月增加17.7%。

今年1至10月工具機累計出口金額為18.09億美元，較去年同期減少17.1%。其中，金屬切削工具機出口累計金額為15.21美元，較去年同期減少18%，金屬成型工具機出口累計金額為2.88億美元，較去年同期減少11.7%。

工具機1至10月出口前十大國家，依出口金額排序為中國(含香港)、美國、土耳其、印度、越南、泰國、德國、荷蘭、南韓及日本。

另外，10月工具機進口金額為6045萬美元，相較今年9月份增加30.3%，較去年同月則增加53.1%。

在工具機關鍵零組件進出口部分，單月出口表現來看，工具機關鍵零組件10月出口金額約1.21億美元，較9月份增加0.2%，較去年同月增加10.3%。

今年1至10月工具機關鍵零組出口累計出口金額約12.47億美元，較去年同期減少0.6%。主要出口國是中國(含香港)、美國、日本、印度、荷蘭、南韓、義大利、德國、泰國與土耳其。