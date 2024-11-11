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不確定因素消除 機械公會：出口美國持續成長

中央社／ 台北11日電

台灣機械工業同業公會今天表示，10月對美國機械產品出口持續正成長，美國總統大選結束，不確定因素消除，預期未來出口美國將持續成長；至於中國大陸經濟發展情形，機械公會表示，待持續觀察。

機械公會今天下午公布10月機械出口23.88億美元，比9月24.2億美元減少1.32%，較去年同期23.39億美元增加2.1%。以新台幣計算10月出口額763.8億元，較去年同期成長1.4%。

累計今年前10月機械出口值242.1億美元，較去年同期減少0.5%；以新台幣計價約7753.51億元，較去年同期成長2.7%。

今年前10月機械出口國前3大包括美國（占比24.7%）、中國大陸（占比23.3%）、日本（占比7.2%），前3大出口值產品包括電子設備占比17.1%，年增5.3%，檢量測設備占比16.3%，年增4%，工具機占比7.5%，年減17.1%。

觀察美國總統大選結果影響，機械公會分析，10月對美國出口呈現正成長，不確定因素消除，預期未來出口美國將持續成長，全球景氣可望回溫，由於設備是資本財，有利企業投資。

至於中國大陸市場，機械公會表示，台灣對大陸出口持續下滑，不利機械整體出口成長，中國大陸經濟發展情形，待持續觀察。

觀察工具機產業，機械公會指出，10月出口年衰退幅度已逐漸縮小，台灣工具機景氣復甦向來比其他機械行業慢，不過美日展會狀況熱烈，在11月美國總統大選後，預期情勢日漸明朗，可陸續恢復採購需求。

展望未來產業表現，機械公會預期將緩步上升，不過日圓持續走貶，匯率變化持續影響台灣廠商接單競爭力。

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