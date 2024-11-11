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工總：跟著政府走，不需擔心缺水缺電、台美關係

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
全國工業總會理事長潘俊榮。圖／本報系資料照片
全國工業總會理事長潘俊榮。圖／本報系資料照片

工總今舉行第78屆工業節慶祝大會，理事長潘俊榮表示，企業最擔憂的美國總統大選後台美關係、缺水缺電的問題，政府都會有理想的解決之道，企業未來都不需要擔心。

潘俊榮在致詞時表示，副總統蕭美琴在擔任駐美代表期間與美國建立很好的關係，否則日前川普當選，連習近平頭都抱著燒，而經濟部長郭智輝也保證，未來企業不會喊缺水缺電、只會說水電太多，包括今日不克出席的總統賴清德在內，未來企業界的「靠山」很多。

潘俊榮表示，在總統大選後，不管美國有任何改變，台灣都不會改變，川普對台灣已經不是問題。

郭智輝日前表示，要在菲律賓蓋電廠，將綠電運回台灣。對此，潘俊榮認為，可行與不可行都不重要，但代表郭智輝腦袋有在思考，是有在承擔的部長，未來企業要跟政府綁在一起，共同翻轉台灣的經濟。

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