美國實益所有權申報截止日在即 企業須注意以免受罰

2024年即將結束，美國企業在準備迎接新的一年的同時，資誠稅務諮詢顧問公司執行董事蘇宥人提醒，需注意是否已完成實益所有權資訊（BOI）申報，否則公司與負責人或將面臨民事與（或）刑事方面的處罰。

根據《企業透明法》（the Corporate Transparency Act）的申報規則，美國股份有限公司、有限公司及在美國註冊登記之外國公司，皆需辨識其實益所有人（beneficial owner）並依此申報BOI報告。於2024年1月1日前註冊之公司，申報截止日為2025年1月1日；在2024年間註冊之公司，須在註冊生效後的90天內提交報告；自2025年1月1日開始，新公司則須在註冊生效後的30天內提交BOI報告。此外，若公司實益所人資訊在初次申報後有變動，亦需於變更日30天內進行更新申報，否則將面對相關罰則。

BOI報告的內容涵蓋公司的基本資訊、實益所有人的基本資訊及身分證件、外國人護照等。實益所有人可由兩種方式辨識，第一種是個人直接或間接對該公司有實質控制權，如資深主管（CEO, CFO, COO等）或有聘僱任免人員之重要決策者；第二種則是透過股權、資本權益或可轉換工具控制該公司至少25%所有權的個人。每間公司至少需申報一名實益所有人，但所有符合實益所有人定義的人員皆須被申報在此報告內。另外，若公司為新設立後的首次申報，除實益所有人外還須申報公司登記申請人（Company Applicant）的基本資訊。

依美國財政部金融犯罪執法局（FinCEN）於2023年12月最新發布之《小型實體法遵指南》（BOI Small Entity Compliance Guide），共有23種豁免申報的公司類型，包含金融業、保險業、證券業及大型營運公司等。以大型營運公司豁免為例，美國公司須同時符合員工20人以上、在美設有實體辦事處所及美國來源營收達五百萬美元等條件。若符合豁免公司定義，則無需申報BOI報告。

資誠稅務諮詢顧問公司執行董事蘇宥人提醒，應申報但未申報或是故意錯誤申報BOI報告者，可能會面臨民事或是刑事方面的處罰。民事上，可處以無上限之每日最高罰鍰五百美元。刑事上，公司或相關實益所有人將面臨最高一萬美元的罰款或兩年的監禁處罰。此罰則亦適用於不配合提交資訊之實益所有人，因此企業與符合實益所有人定義之個人需注意自身是否有須申報BOI報告之義務，並確保企業在截止日前完成申報。另外，企業也需要針對營運規劃及所有權持續追蹤，以因應在資訊變化時及時更新BOI報告內容。若有對於BOI報告有任何問題，建議盡速諮詢美國稅務專業人士，以保障企業與投資人權益。