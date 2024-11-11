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供電不分藍綠 台電拒被抹紅要求台中環保局道歉

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台電強調穩定供電是仰賴專業規劃，而非政治口水，台中市環保局長陳宏益隨意「抹紅」，是對台電所有同仁的羞辱。圖／台電提供
台電強調穩定供電是仰賴專業規劃，而非政治口水，台中市環保局長陳宏益隨意「抹紅」，是對台電所有同仁的羞辱。圖／台電提供

針對台中電廠的減煤規劃，台中市環保局長陳宏益11月8日在議會答詢時說「有中共思維介入台電規劃」。對此，台電表達嚴正抗議，穩定供電是仰賴專業規劃，而非政治口水，陳宏益隨意「抹紅」，是對台電所有同仁的羞辱，陳宏益應該向台電同仁道歉。

台電表示，陳宏益答詢時表示「這次規劃把所有電廠包括備載容量都在擺在台中，懷疑一定是有中共的思維介入台電的規劃，國安單位要介入調查。」台電說明，將除役後的燃煤機組轉為緊急備用機組，是投入最小成本卻能得到最大保障的方式。

台電表示，不僅台中電廠如此，興達電廠也是如此。此外，上周五行政院長卓榮泰已宣布2032年二期燃氣第1部機商轉後，將重新檢討台中電廠緊備機組的數量，台電規劃新增電源及緊備機組是全國尺度、循序漸進的專業規劃，台電認為供電不分藍綠，實在無法接受陳局長這種抹紅的說法。

對於陳宏益提到台電怕虧損擴大因此不願減煤，台電也強調，穩定供電是台電唯一考量，發電成本從來不是電力調度考量的唯一因素，俄烏戰爭造成全球燃料大漲，並不是只有影響天然氣價格，煤價漲幅也很相當劇烈，根據去年審定決算的發電成本，每度燃煤發電的成本為3.43元，燃氣為3.44元，幾乎相當。

中火燃氣二期環評通過後，陳宏益對外指控台電未提具體的逐年減污規劃，環評委員也不知道哪一年要減排多少。台電指出，在10月30日環評大會上，台電已分別說明了施工期間及營運期間的減排量，環評委員也詢問減碳量，台電也說明機組商轉情境的逐年減碳量，相較一期減碳幅度達33%；至於減煤量，現場亦有初步估算，民營中佳上來以後，台電承諾減煤至每年1100萬噸以下，所以1100萬噸裡平均分配給8部燃煤機組，每部大概算150萬噸左右，除役隔年就可以減掉相對應的比例。

陳宏益針對中火減煤規劃自有想法，但其在10月30日環評大會中表示中火應可在3年內減煤一半，但隨後又於11月8日台中市議會答詢時表示2028年中火即可達到無煤化，陳宏益一周之內提出的中火減煤時間表，減煤期程與幅度卻大相逕庭，卻都稱其有根據。

台電也提醒，如果依照陳宏益的減煤規劃，台中電廠2028年僅有2部燃氣機組供應大台中地區所有工業民生用電，裝置容量比現在少一半，如今台中市用電量已高於中火發電量，陳局長的減煤規劃，將陷大台中地區於缺電的高風險中。

台電 興達電廠

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