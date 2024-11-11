台中、麥寮減煤600、500萬噸 台電：新增2氣補台中用電

針對外界關心，為何在台中電廠一期計畫上線後與二期計畫上線前無法大幅減煤，台電表示，台中一部燃氣機組一年約可發70億度電，目前台中市電力供需落差就是70億度，第一部燃氣機組剛好可補足缺口，第二部燃氣機組則可滿足台中科技產業未來用電成長70億度，剛好就是兩部燃氣機組的發電量。

台電表示，增氣減煤是由全國尺度，循序漸進考量，先增氣才有減煤空間，過去台中減煤來自於通霄一期計畫，未來大潭新機組上線後，輪到麥寮機組除役減煤500萬噸。

台電表示，台灣各地都需要減煤，並非僅台中市，因此減煤要有步驟，必須要先增氣才有減煤空間。過去台中之所以能夠減煤600萬噸，來自於通霄一期計畫上線的助力，幫助台中電廠可以提前達到大幅度減煤的目標，減少了超過600萬噸燃煤。

台電也指出，在南部的興達電廠，更是先興建燃氣機組，才將燃煤機組除役轉備用，兩部燃煤機組除役，已減煤超過260萬噸。接下來將輪到麥寮減煤，台中市關切未來三年為何沒有減煤，台電表示，麥寮三部機組除役後，預計2026年減煤500萬噸。

台電表示，減煤不是只有台中，全國都要減煤，但老舊機組更急迫，相較於台中的燃煤機組，興達四部燃煤機組均屆齡40年才除役轉緊備，台中1、2號機則是運轉35年即提早除役拆除，最新的9、10號機更是提早10年除役。從106年開始，全國發電用煤量從超過3800萬噸，預計2026年更將減到2600多萬噸，涵蓋地區全國都有，因此各地機組循序漸進，非僅集中於單一電廠。

台電表示，減煤量不等於空污量，台中電廠近年雖無大幅減煤，但「空污防治設備性能提升工程」（AQCS）已完成8座燃煤機組，目前僅剩9號機與10號機待完成，完成後就算台中用煤沒有減量，空污排放量仍可下降。

台電指出，台電很清楚，台中電廠是台中最大固定污染源，但台電相信，台中電廠也是這幾年來，台中是固定污染源中，空污改善表現最好的單位。但是，污染源除了固定污染源，還包括移動污染源，要改善台中市整體空氣品質，除了作為固定污染源的台中電廠努力打拼還遠遠不夠，更要靠台中市整體一起努力。