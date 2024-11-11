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立委問「國家能源發展不排除核電」 中研院院長廖俊智：是的

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我國不應排除核電？中研院長廖俊智表態「是的」

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

中研院長、國家氣候變遷委員會副召集人廖俊智11日表示，美國總統當選人川普提出要退出巴黎氣候協定，這對全球2050年「淨零碳排」目標造成衝擊，各國都要提早因應。此外，台灣不能放棄任何減碳的機會，核電也不能排除，地熱、去碳燃氫技術應該持續發展。

據外媒報導，川普過渡團隊已準備好一系列支持傳統能源的行政命令和公告，包括退出巴黎氣候協定，以及縮減部分國家保護區的範圍，允許石油公司進一步鑽探和採礦等。廖俊智今日赴立法院備詢時，會中國民黨立委洪孟楷指出，川普明年1月上台，將退出巴黎氣候協定，這對全球2050年「淨零碳排」的目標是否有影響？

廖俊智表示，美國若再度退出巴黎氣候協定，這對2050「淨零碳排」的目標確實造成衝擊，現在國際上都對此議題作出反應，學界、政治人物也都非常關心後續發展，我國也應該提早因應。不過，廖俊智也提到，美國多方面想解決淨零碳排的問題，以川普的角度來看，他又不想因此影響美國經濟，因此才會做此決定。

洪孟楷追問對於我國目前的燃煤發電的問題。廖俊智表示，火力發電燃煤、燃氣雖然都排碳，燃煤排碳量比燃氣高出二倍，因此在現階段把燃煤轉成燃氣是全世界各國努力的目標，如同在大海航行一樣，無法走點到點的直線距離，但大家的方向都是2050達成淨零碳排。不過他強調，台灣不能放棄任何減碳的機會，應發展地熱、去碳燃氫等技術。

此外，國民黨立委萬美玲也提到，廖俊智身兼國家氣候變遷對策委員會副召集人，之前在會議中曾提出要利用新科技提升核能安全性或補強位於地震帶的核電廠，這是否代表國家能源的發展是不排除核電的？對此，廖俊智回覆「是的」。

萬美玲進一步追問，若政府堅持要排除零碳排的核電，台灣2050淨零碳排目標是否可以如期達成？廖俊智表示，確實很困難，全世界都一樣，並強調，台灣沒有放棄任何乾淨能源的本錢，要達成淨零一定要想盡辦法用可以用的技術。

巴黎氣候協定 廖俊智 核電廠

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