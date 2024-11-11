快訊

台北第1名吃到飽少一間！信義區欣葉日本料理突熄燈 還有3家店可訂位

立委問「國家能源發展不排除核電」 中研院院長廖俊智：是的

支付寶崩了！中國雙11當機付款異常、無法提現金

川普重返白宮台灣面臨的影響和挑戰 中研院院長這麼說

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
立法院教育及文化委員會今天上午邀請中央研究院院長廖俊智（中）列席報告業務概況。記者許正宏／攝影
立法院教育及文化委員會今天上午邀請中央研究院院長廖俊智（中）列席報告業務概況。記者許正宏／攝影

川普重返白宮將對台灣造成何種影響和挑戰？中央研究院院長廖俊智11日表示，在非常複雜瞬息萬變的國際環境當中，台灣一定要審慎以對，強化各方面能力，這才是台灣安全的最重要保障。

立法院教育及文化委員為今邀請中央研究院院長廖俊智進行業務報告，並備質詢，民進黨立委林宜瑾針對川普重返白宮，台灣可能面臨的影響和挑戰進行質詢，廖俊智做了以上表示。

中研院經濟研究所副所長楊淑珺答詢指出，美國準總統川普曾表示對所有進口產品一律提高關稅10%，並對中國商品加徵60%進口關稅，關於這部分如果台灣產品跟中國是互補，中國受關稅嚴重衝擊，台灣一樣也會遭遇負面影響；倘若台灣的產品和中國是屬於競爭情形，則有望受惠轉單效應。

楊淑珺接受經濟日報記者訪問時還提到，若川普選前所言的關稅政策若真的執行，對全球經貿環境恐帶來負面影響，後續需密切觀察川普會執行到什麼程度？但，無論是對世界多數國家的10%，還是對中國的60%，「都是難以想像」，現在全球都在關注川普執行程度真的會到這麼大的幅度嗎？

此外，關於晶片部分，楊淑珺表示，台積電（2330）的高階製程是沒有辦法取代的，就算美國要課徵高關稅，但受害最深的可能還是美國廠商和美國消費者，恐怕這也不是川普樂見的，川普最主要的目的是「台灣高階製程提早到美國」。

川普

延伸閱讀

金融時報：台灣命懸一線 考慮以4800億以上軍購向川普輸誠

【看！新聞】川普當選不利台灣？專家兵推兩岸全球局勢

李鎮宇：川普重啟石油開採政策 將有一箭三雕戰略效果

川普不邀龐培歐入閣 吳思瑤：要對台美關係有高度自信

相關新聞

李鎮宇：川普重啟石油開採政策 將有一箭三雕戰略效果

美國總統川普已經傳出上任之後，美國就會退出巴黎氣候公約，對此台新金控首席經濟學家李鎮宇分析，川普在能源政策上面的確會大翻...

川普重返白宮台灣面臨的影響和挑戰 中研院院長這麼說

川普重返白宮將對台灣造成何種影響和挑戰？中央研究院院長廖俊智11日表示，在非常複雜瞬息萬變的國際環境當中，台灣一定要審慎...

2024 台灣創新技術博覽會 吸引超過 5 萬人次參觀

2024年台灣創新技術博覽會（Taiwan Innotech Expo，TIE）由經濟部、國科會、農業部、教育部、國發會...

今年1至10月通膨率漲2.19% 主計總處：食物類影響較大

立法院財政委員會11日邀請行政院主計總處主計長陳淑姿進行業務報告，主計總處書面報告指出，今年1至10月消費者物價指數（C...

外交部：青年學子赴海外交流 可推廣台灣軟實力

外交部政務次長吳志中7日出席台灣師範大學舉行的「2024臺灣與阿拉伯聯合大公國青年交流計畫」行前茶會。他指出，外交部樂見...

保單強制執行豁免 「一段期間」生活費定義將二選一

針對保單強制執行豁免範圍，金管會在10月下旬宣布將重提修法草案，回歸到以「一段期間」基本生活費作為是否豁免強制執行的依據。所謂的「一段期間」，金管會該如何拿捏？相關人士透露，這次修正草案，應該會從二方向二擇一。 金管會先前提出的保險法第174條之2對保單強制執行豁免範圍的修正草案，一口氣列出八大豁免條款，但草案粗糙引起債權人和司法體系、法學專家反彈，因此金管會將重提修法草案。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。