川普重返白宮台灣面臨的影響和挑戰 中研院院長這麼說

川普重返白宮將對台灣造成何種影響和挑戰？中央研究院院長廖俊智11日表示，在非常複雜瞬息萬變的國際環境當中，台灣一定要審慎以對，強化各方面能力，這才是台灣安全的最重要保障。

立法院教育及文化委員為今邀請中央研究院院長廖俊智進行業務報告，並備質詢，民進黨立委林宜瑾針對川普重返白宮，台灣可能面臨的影響和挑戰進行質詢，廖俊智做了以上表示。

中研院經濟研究所副所長楊淑珺答詢指出，美國準總統川普曾表示對所有進口產品一律提高關稅10%，並對中國商品加徵60%進口關稅，關於這部分如果台灣產品跟中國是互補，中國受關稅嚴重衝擊，台灣一樣也會遭遇負面影響；倘若台灣的產品和中國是屬於競爭情形，則有望受惠轉單效應。

楊淑珺接受經濟日報記者訪問時還提到，若川普選前所言的關稅政策若真的執行，對全球經貿環境恐帶來負面影響，後續需密切觀察川普會執行到什麼程度？但，無論是對世界多數國家的10%，還是對中國的60%，「都是難以想像」，現在全球都在關注川普執行程度真的會到這麼大的幅度嗎？

此外，關於晶片部分，楊淑珺表示，台積電（2330）的高階製程是沒有辦法取代的，就算美國要課徵高關稅，但受害最深的可能還是美國廠商和美國消費者，恐怕這也不是川普樂見的，川普最主要的目的是「台灣高階製程提早到美國」。