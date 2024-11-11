大陸刺激方案無亮點 豐興鋼筋、廢鋼報價下跌
豐興今天公布最新牌價，鋼筋與廢鋼終止平盤，每公噸分別下跌新台幣200元及300元，型鋼產品維持平盤。豐興向中央社記者表示，美國廢鋼3週下跌12美元，國內廢鋼補跌；且大陸刺激方案無亮點，鋼筋順勢下跌。
本週鋼筋每公噸新台幣1.86萬元，國內廢鋼每公噸9300元，型鋼維持每公噸2.52萬元。
國際原料行情方面，美國大船廢鋼本週無報價，日本2H廢鋼本週每公噸持平為325美元，美國貨櫃廢鋼本週報價每公噸下跌為318美元；澳洲鐵礦砂由每公噸102.15美元，上漲至每公噸102.95美元。
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