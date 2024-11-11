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中油新建5萬噸級「安運輪」 油輪船隊再添生力軍

中央社／ 高雄11日電

台灣中油今天舉行新建5萬噸級油品化學品船命名典禮，發言人林珂如說，油輪船隊添生力軍，新建「安運輪」目的主要為延續台灣環島成品油透過海運輸送，滿足市場需求穩定供應。

台灣中油公司新建造5萬噸級油品化學品船「安運輪」命名典禮，上午在台灣國際造船公司2號碼頭舉行，林珂如及台灣國際造船公司副總經理周志明等人出席，並由林珂如擔任命名人及擲瓶，宣告新船啟用。

林珂如在午宴上致詞表示，今天在傳統農曆上是個「祈福、出行」的好日子，非常適合舉辦新船的命名典禮，期許這艘船舶未來出發首航能夠順遂平安。

林珂如表示，新船於民國111年7月建造簽約、112年7月開工、11月安放龍骨、113年9月下水，建造歷時2年半完工，是繼中油公司自有油輪「鴻運輪」及「盛運輪」後，睽違7年再次與台船公司合作訂造的5萬噸級油品化學品輪。

林珂如指出，新建「安運輪」目的主要為延續台灣環島成品油透過海運的輸送，滿足國內市場需求及穩定供應。「安運輪」不僅代表台船的創新精神，更象徵著中油對未來的美好願景。

她並表示，相信在台船的優異造船技術及優良品質下，新船的加入能為中油公司未來船隊營運帶來莫大助益。

林珂如並感謝台船的付出和努力，及船舶中心設計、監造部門把關監督，與驗船師團隊給予協助幫忙，過程中不辭辛勞克服種種困難，成就今天新船落成的碩果，讓中油公司油輪船隊再添生力軍。

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