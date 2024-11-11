李鎮宇：川普重啟石油開採政策，將有一箭三雕戰略效果

美國總統川普已經傳出上任之後，美國就會退出巴黎氣候公約，對此台新金控首席經濟學家李鎮宇分析，川普在能源政策上面的確會大翻盤，而且他坦言，全球是否繼續推動ESG、綠能政策都大有變數，但他直言川普的能源新政策的確可發揮「一箭三雕」的效果。

他進而分析，川普能源政策的翻盤，尤其是重啟頁岩油和天然氣生產，可同時達到削弱俄羅斯經濟實力、打擊中國製造業，以及降低國內通膨的三大目標，他以「一箭三雕的大戰略」來形容這個政策效果，認為這一戰略不僅有助於鞏固川普的政治地位，也為共和黨在未來選舉中奠定堅實基礎。

李鎮宇分析，此番川皇捲土重來，重新上陣，跟2016年比起來，最大的優勢是他與他的團隊已經準備好了，但最大的缺點是他只有四年。他進而指出，如果川普不想跛鴨，想要延續政治影響力，甚至推「川普二代」出來建立「川普政治世家」，那麼能源政策的翻盤會是他最好的武器。

在李鎮宇看來，川普能源政策的翻盤，亦即推動「美國能源主導」政策，尤其是重啟頁岩油和天然氣生產，讓美國在最短時間內站回2018年世界最大的石油生產國的位置，既能同時達到弱化俄羅斯，打擊中國製造業，還可令美國人感覺通膨降溫有感的經濟戰略，會是川普上台最重要的經濟政策。

民主黨此次敗選和無力解決通膨的問題有重要的關係，李鎮宇認為，最重要的是，降低能源價格有助於緩解美國的通膨壓力，可直接減輕消費者和企業的負擔，而且對於用油如用水的美國人，會對價格下跌極其有感，提升經濟活力。

李鎮宇接著分析，美國大量生產石油天然氣之後，首先會讓石油和天然氣的價格大幅度的走低，其中，油價一旦低於每桶60美元，俄羅斯將開始產生財政赤字，俄羅斯國力一旦弱化，自身難保，就不可能再發動什麼侵略戰爭。

而對中國的影響，他分析，低廉的原油與天然氣價格，將對中國綠能製造業產生嚴重的打擊。一旦美國重拾能源主導政策，承認化石燃料的核心角色，這將切斷西方國家與中國之間綠能產業鏈的交易循環。中國現在已經是全球最大的太陽能、風能和電池產品供應商，太陽能面板年產能甚至是全球年需求的1.9倍，加上中國政府的補貼，價格極為低廉，正因為西方國家大量購買中國產品，中國才能推動技術進步，發展其供應鏈和製造業，且進一步鞏固中國在綠色能源領域的優勢，也使西方的能源安全更依賴中國，如今川普的新政策將會打破這個循環。