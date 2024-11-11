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立院財委會再為財劃法爭論不休 吵鬧、拉扯…官員枯坐

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
立法院財政委員會今天再爆衝突，主席賴惠員（中）邀請官員報告，而國民黨立委則占據答詢台，並出手阻擋官員上台報告，藍綠兩黨立委再度吵成一團，主席宣布休息，而此一舉動再度引發搶麥克風大戰。記者許正宏／攝影
立法院財政委員會今天再爆衝突，主席賴惠員（中）邀請官員報告，而國民黨立委則占據答詢台，並出手阻擋官員上台報告，藍綠兩黨立委再度吵成一團，主席宣布休息，而此一舉動再度引發搶麥克風大戰。記者許正宏／攝影

立法院財政委員會11日邀請主計總處主計長陳淑姿、審計長陳瑞敏列席業務報告，但朝野立委再為財劃法爭論不休，甚至爆發肢體拉扯，一直到近午11點，兩位官員都未上台報告。

立法院財政委員會上周三在朝野立委爆發衝突下，完成財政收支劃分法初審，立法院財政委員會今邀請主計總處主計長陳淑姿、審計長陳瑞敏列席業務報告，民進黨立委郭國文、賴惠員等人直指審查程序違反立法院職權行使法、議事規則等，議事錄應不予確立，藍委則控執政黨當家鬧事，要求快點開會，雙方台上台下互嗆，現場充滿火藥味。

立法院財政委員會今開會前，朝野立委就聚集在現場，準備好手卡，當鈴聲一響，主席賴惠員宣布宣讀上次會議議事時，國民黨立委王鴻薇率先發難，「我們要開會，這是國家的救命錢」，要求趕快確認議事錄，儘速開會。

民進黨立委李坤城等人則反嗆「是國民黨在擋總預算，本來二個月前就可以審了。」

民進黨立委吳秉叡會議一開始就提案，他表示，上周三審查「財劃法」是無效的，議事錄不應給予確認，根據立法院職權行使法第9條第2項、立法院各委員會組織法第21條規定，主席須將議案朗讀，依次或逐條提出討論，上周三會議主席只就其中4條條文逐條宣讀，基於個案及修正案都沒有逐條提出討論，明顯違反立法院職權行使法，嚴重違反議事規則。

國民黨 民進黨 立法院

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