2024 台灣創新技術博覽會 吸引超過 5 萬人次參觀

2024年台灣創新技術博覽會（Taiwan Innotech Expo，TIE）由經濟部、國科會、農業部、教育部、國發會、國防部、數發部、勞動部、環境部、衛福部及中研院等 11 個政府部會共同舉辦，集結包括 3M、美光、日本產業技術綜合研究所、哈佛醫學院、新加坡南洋理工大學等，超過20個國家共431國內外重要企業與學研機構，展出近1,100項創新科技。同時，呼應全球 AI 浪潮，今年 TIE 以「智慧科技島，AI 新技元」策展主軸，不但半導體相關應用技術占 50%，AI 應用相關技術的展示數更是高達 60%，現場參觀人潮更超過5萬人次，再創疫後高峰。副總統蕭美琴及行政院長卓榮泰均親臨現場見證，期許各部會與所有國內外企業及研究機構積極交流、互相學習與成長；以及我國產官學研能夠持續扮演各國之間的技術交流橋梁，協助民主夥伴國家共同成長。

全方位 AI 應用 創造跨國媒合商機

在生成式 AI 的推波助瀾下，AI 已成為各行各業即時高效解決各種難題與挑戰的關鍵技術。今年 TIE 展會中，由經濟部產業技術司展示，工研院研發國內首套「AI 固態光達系統」，媲美 BMW 等國際電動車指標廠商，在高速行駛下有效感知距離達 100 公尺，效能為市面競品 2 倍以上。國立中央大學展出「外牆磁磚智能檢測機器人GLEWBOT」，其攀爬機制模仿壁虎和尺蠖的運動模式，前後敲擊機構則模仿啄木鳥敲樹的動作，該機器人搭載 AI 視覺和 AI 音訊雙重辨識方法，將微型機器學習應用於建築物外牆檢測，其創新性獲 Circuit Digest、Arduino Blog和 Hackster.io 等國際平台肯定。國立臺灣大學的「智慧巡檢機器狗」，結合機電設計與人工智慧技術，僅以 5 個月時程便完成整合 AI 運算、3D 光達自主導航、姿態與軀體平衡控制、障礙物跨越等功能，達到智慧自主巡檢與人機互動，應用於工業環境巡檢和物流服務配送，解決國內缺工問題並降低公司人力成本。

國防自主創新 打造韌性防衛基石

我國積極發展自主國防工業，持續提升整體國防及外交實力與自主權。由經濟部產業發展署展出，新創公司創未來科技研發的「模組化反無人機系統」，以能靈活控制訊號方向的天線技術為核心基礎，在全球擁有超過 80 個相關專利，並提供從晶片、系統到國際通路的一條龍服務。目前主要供應台灣太空中心用於衛星的雷達成像和通信設備，在國外也已成功打入中東、印度、新加坡、泰國、美國與日本等市場。由國防部生產製造中心第 401 廠所開發的「XTS113 式雙眼雙筒夜視鏡­」，是以現有單眼單筒夜視鏡的基礎，開發出雙眼雙筒構型，不但提升夜視成像品質，並導入人因工程設計強化人員舒適度，未來如配發於國軍各單位使用，預計能大幅強化作戰任務效能。由國發會展出，艾知科技開發的「AI 監偵型無人機」，感測器融合邊緣 AI 技術、大規模部署 AI 巡防無人機及邊緣 AI 飛行輔助系統，具備超高巡航力、高精確靈活性以及即時通訊網狀網路，近期已完成台灣第一階段「監偵型無人機」原型機的驗收，並通過多項軍用測試，更獲得超過 20 項認證，彰顯其在軍規化商用無人機技術設計及資安方面的突破。

積極研發綠色轉型技術 打造永續未來

在2050淨零排放目標下，產學研共同攜手，全力投入發展綠色能源與淨零永續事業。由經濟部產業發展署展出，環創源科技研發的「氨氮電解氧化系統」，將工業製程中產生的中高濃度氨氮廢水透過電解氧化系統進行處理，轉化成對環境友善的氮氣排出，更透過電極板優化，回收電解氧化反應生成的氫氣，實現資源循環再利用與創能等目標。經濟部能源署展示，工研院研發的「聚合多元資源 虛擬電廠 技術驗證平台」，透過 AI 演算法實現能源管理，建立 U-Box 分散式資源整合設備，可快速、安全地整合分散式資源。經濟部國營司支持的「綠島真綠島」，為台電公司於綠島開發大規模太陽光電系統及高容量儲能系統計畫，未來將取代傳統柴油發電機，期望能實現綠島淨零碳排、循環永續與穩定供電的目標，並進一步將相關技術擴及至本島。

國際專區 展示全球前瞻技術應用

本屆台灣創新技術博覽會國際專區，邀請到歐、美、日、韓、新南向區域等超過20個國家共同參展。其中，日本筑波研究支援中心展示自家研發的「空中顯示」技術，結合3D 相機、迷你 PC 和空間顯示板提供可取代實體觸控螢幕的虛擬觸控螢幕。國家衛生研究院展出與美國精創生技公司（PDC4PM）合作的「台灣地區新生兒基因定序計畫」，為亞洲健康專業人員提供訓練與教育的樞紐，將嬰兒測序融入現有的新生兒篩檢計畫。新加坡 Evergloss 展示 AQS 多頻譜噪聲技術，使用水聽器和磁吸感應器，準確檢測不同管道的漏水點，大幅降低漏水率，此系統在新加坡、美國、英國、義大利等多國已廣泛使用。

打造國際研發交易樞紐，TIE 助產業邁向智慧永續新未來