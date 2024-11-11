IMF 估明年全球貿易量續增 主計總處：我國出口動能可期
立法院財政委員會11日邀請行政院主計總處主計長陳淑姿進行業務報告，主計總處書面報告指出，展望2024年第4季及2025年，隨全球需求回升，國際貨幣基金（IMF）預測今年世界貿易量成長將由2023年的0.8%加速至3.1%，2025年續增至3.4%，加上AI應用浪潮延續，我國出口成長動能可期。
此外，主計總處還提到，半導體廠商為因應強勁需求，加速擴充先進製程及高階封測產能，加上多家國際大廠相繼宣布加碼投資台灣，均可支撐國內投資成長。再加上就業市場穩健，薪資提升，加上新興科技應用推陳出新，均有助於提升民眾消費能力與意願。
主計總處指出，按目前概估2024年第3季經濟成長5.18%，若第4季成長率維持8月預測的1.12%，全年經濟成長率為4.10%，高於8月預測值3.9%，並將於11月下旬依最新情勢更新預測。
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