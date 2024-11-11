快訊

立院財委會再爆肢體衝突！朝野為麥克風搶成一團 官員枯等

很多人犯！醫示警咖啡「1喝法」恐傷腎 曝6食物護腎

可能入監！誣指羅淑蕾侵占500萬賑災款 國民黨中常委邱素蘭判4月定讞

今年1至10月通膨率漲2.19% 主計總處：食物類影響較大

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
今年1至10月消費者物價指數（CPI）較去年同期漲2.19%。中央社
今年1至10月消費者物價指數（CPI）較去年同期漲2.19%。中央社

立法院財政委員會11日邀請行政院主計總處主計長陳淑姿進行業務報告，主計總處書面報告指出，今年1至10月消費者物價指數（CPI）較去年同期漲2.19%，以食物類上漲3.65%影響較大。

此外，主計總處書面報告還指出，民眾對物價上漲感受較深刻的經常購買項目，即每月至少購買一次者，上漲2.91%，以水果、外食及醫療費用漲幅最大，明顯高於整體CPI漲幅。

如依商品性質個別觀察，今年前十月服務類價格較去年同期上漲2.49%，主因權數最大的房租漲勢延續，及部分醫療院所調升掛號費，加上外食費、教養費與停車費等服務費調漲所致。商品類上漲1.88%，主因今年以來水果漲幅較大，惟核心商品類上漲1.21%，漲幅相對平穩。

在生產者物價指數（PPI）部分，2024年1~10月PPI較去年同期上漲1.23%，主因電子零組件、化學材料上漲，加以台電於4月及10月中分次調漲電價所致，但燃氣因基數較高價跌，抵銷部分漲幅。

外食 消費者物價指數

延伸閱讀

立院財委會為財劃法再爆口角 藍綠舉牌互嗆

中刺激內需效果不彰 10月CPI僅年增0.3% 難甩通縮陰影

避免各據一方 卓榮泰邀會商總預算藍綠白交叉坐展巧思

財劃法修正中央要吐6612億 主計總處開嗆「不合理」

相關新聞

對台灣定見難改 謝金河：台積電若被打趴 川普只能看中國再偉大

美國總統當選人川普在大選中大獲全勝，財信傳媒董事長謝金河在臉書發表「讓中國再偉大？還是美國再偉大？」一文，他表示，現在美...

李鎮宇：川普重啟石油開採政策，將有一箭三雕戰略效果

美國總統川普已經傳出上任之後，美國就會退出巴黎氣候公約，對此台新金控首席經濟學家李鎮宇分析，川普在能源政策上面的確會大翻...

立院財委會再為財劃法爭論不休 吵鬧、拉扯…官員枯坐

立法院財政委員會11日邀請主計總處主計長陳淑姿、審計長陳瑞敏列席業務報告，但朝野立委再為財劃法爭論不休，甚至爆發肢體拉扯...

2024 台灣創新技術博覽會 吸引超過 5 萬人次參觀

2024年台灣創新技術博覽會（Taiwan Innotech Expo，TIE）由經濟部、國科會、農業部、教育部、國發會...

今年1至10月通膨率漲2.19% 主計總處：食物類影響較大

立法院財政委員會11日邀請行政院主計總處主計長陳淑姿進行業務報告，主計總處書面報告指出，今年1至10月消費者物價指數（C...

外交部：青年學子赴海外交流 可推廣台灣軟實力

外交部政務次長吳志中7日出席台灣師範大學舉行的「2024臺灣與阿拉伯聯合大公國青年交流計畫」行前茶會。他指出，外交部樂見...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。