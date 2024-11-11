今年1至10月通膨率漲2.19% 主計總處：食物類影響較大

立法院財政委員會11日邀請行政院主計總處主計長陳淑姿進行業務報告，主計總處書面報告指出，今年1至10月消費者物價指數（CPI）較去年同期漲2.19%，以食物類上漲3.65%影響較大。

此外，主計總處書面報告還指出，民眾對物價上漲感受較深刻的經常購買項目，即每月至少購買一次者，上漲2.91%，以水果、外食及醫療費用漲幅最大，明顯高於整體CPI漲幅。

如依商品性質個別觀察，今年前十月服務類價格較去年同期上漲2.49%，主因權數最大的房租漲勢延續，及部分醫療院所調升掛號費，加上外食費、教養費與停車費等服務費調漲所致。商品類上漲1.88%，主因今年以來水果漲幅較大，惟核心商品類上漲1.21%，漲幅相對平穩。

在生產者物價指數（PPI）部分，2024年1~10月PPI較去年同期上漲1.23%，主因電子零組件、化學材料上漲，加以台電於4月及10月中分次調漲電價所致，但燃氣因基數較高價跌，抵銷部分漲幅。