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外交部：青年學子赴海外交流 可推廣台灣軟實力

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
外交部政務次長吳志中。（外交部提供）
外交部政務次長吳志中。（外交部提供）

外交部政務次長吳志中7日出席台灣師範大學舉行的「2024臺灣與阿拉伯聯合大公國青年交流計畫」行前茶會。他指出，外交部樂見青年學子赴海外交流訪問，有助培養我國年輕世代的國際觀，並推廣台灣的軟實力。

外交部指出，國立臺灣師範大學、國立臺灣大學及國立臺灣科技大學三校本次共同選派優秀學生，組團前往阿拉伯聯合大公國訪問，除就環境永續議題進行交流，並將安排參訪博物館、當地大學院校及新創產業園區等，以促進雙邊青年學子的交流。

吳志中致詞時表示，這次訪團交流的議題如環保科技、環境永續等，是當前國際社會共同關切的重點，同時藉由這次活動，訪團成員不僅可以結交海灣國家的青年朋友，更可進一步瞭解阿拉伯文化；吳政務次長也期許出訪同學能把握交流學習的機會，並引用外交部長林佳龍所說的「人人都是外交官」，勉勵訪團成員能以代表台灣出國訪問為榮，並且充滿自信地與外國友人分享台灣的美好。

外交部表示，青年學子赴海外交流訪問有助培養我國年輕世代的國際觀，並推廣台灣的軟實力，外交部樂見並協助促成國立臺灣師範大學、國立臺灣大學及國立臺灣科技大學三所大學學生這次組團赴阿拉伯聯合大公國交流訪問，未來也將持續協助推動相關國際青年交流工作。

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