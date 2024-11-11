SCFI 續漲 法人估：海運公司業績淡季不淡

SCFI最新指數為2,331.58點，較前一周上漲1.2%，其中，美東線上漲0.4%，美西線下跌2%，歐洲線上漲4%；分析師指出，時序進入歐洲線合約談判期間，航商穩價意願積極，歐洲線運價連續三周呈現反彈，預期長榮（2603）、陽明（2609）等海運公司營運淡季不淡。

紅海事件方面，法人機構指出，媒體報導伊朗外交部長阿拉奇近日警告，以色列攻打加薩走廊武裝團體哈瑪斯以及黎巴嫩政治和軍事組織真主黨，恐使戰火蔓延至中東以外的地區，短期內中東戰火仍難降溫。

運價方面，時序進入歐洲線合約談判期間，航商穩價意願積極，歐洲線運價連續三周呈現反彈；由於前期歐洲線合約價接近成本線、且與目前現貨價相差甚遠，加上紅海繞道的狀況短期內無解，因此，新合約價格較舊約調漲機率將大幅提高，但因國內航商的歐洲線營運多以現貨價為主，合約價比重不高，對其整體營運影響有限。

美洲線方面，航商持續積極控管運力，需求相較於往年淡季表現略有好轉，短期內運價再下探機率有限，但運價若大幅上漲可能降低航商減艙意願，市場供需動態調整下，運價較高機率將處於區間震盪走勢，待農曆春節前拉貨需求出現，將提供美國線較高的漲價契機。