快訊

日本內閣總辭！石破茂「首相指名選舉」可望保位成功 新內閣晚間出爐

準備向川普交保護費？傳台灣考慮買神盾艦 F-35也在清單內

屏東民宅清晨火警！疑為救貓 男逃出後又進火場不幸罹難

美共和黨慶祝行情延續 價值、中小型、景氣循環股獲青睞

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導
川普獲勝有利於價值股、小型股、循環股。路透
川普獲勝有利於價值股、小型股、循環股。路透

富蘭克林坦伯頓研究院院長史蒂芬‧多佛指出，鑒於共和黨在本次大選大獲全勝，市場樂觀情緒可能會在未來幾天和幾週內延續，因預期減稅、更大財政赤字、放鬆管制將推動更強勁的經濟增長，而更強勁的經濟可能觸發更高的需求，這將有利於能源、原物料類股。

另外，監管負擔減輕則有利於商業投資支出，主要受益者包含中型股、化石燃料能源公司、製藥股、金融股，但川普政府可能大幅削減《降低通膨法案(IRA)》的綠色補貼，將影響乾淨能源領域。

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資策略師傑佛瑞‧修茲也提及，若共和黨大獲全勝的預期成立，則川普獲勝的初步影響可能與 2016 年一致，有利於價值股、小型股、循環股，更優惠的稅收政策、監管放寬、提高小型企業的樂觀情緒應會提振企業利潤前景，並足以抵消關稅、公債殖利率上揚、移民減少帶來的阻力。

富蘭克林證券投顧表示，美國就業市場持穩，內需也可望在消費旺季到來、能源(包含石油、天然氣)價格回落下獲得支撐，在通膨上，聯準會與華爾街投行仍普遍預計未來將持續放緩且朝2%目標邁進，此將提高美國經濟軟著陸的可能性。

值此聯準會開啟降息週期之際，市場預料後續還將有更多降息機會，並將支持美國經濟與美股表現，特別是先前表現落後(如：工業、民生消費)、價值股(如：金融、能源)、評價較低(如：醫療保健)、降息受惠者(如：公用事業、房地產)等領域，而科技股也可望在企業獲利維持強勁成長力道、AI長線題材明確下受惠，建議投資人可藉由多元化投資來參與美股類股輪動與中長期行情。

在大選上，由於川普當選且共和黨可望拿下參眾兩院，未來需留意川普在關稅、減稅、金融監管、能源等方面的政策動向，金融、傳統能源、貿易保護受惠者、美國市場為主公司可能受益，但不利於乾淨能源、進口業者將較為不利，配置上建議均勻布局在科技、價值股、小型股等，共享各領域選後行情。

川普 美國經濟

延伸閱讀

美股創高 法人：台股須重新檢視基本面因應川普政策

川普讓美政府重返分贓制度？裁撤之外還能靠搬機構逼退公務員

美媒：LGBTQ+憂川普執政打壓 為最壞情況做準備

拒蓬佩奧入閣 美媒：川普兒子阻新保守人士爭權

相關新聞

散戶長期股市績效不及大盤！ 切老：投資要勇於傷害自己不然就看不到真相

預想一下你玩了股票20年，平均年化績效每年落後大盤5%，也遠遠落後給幾乎所有不同資產的長期回報率，20年後在投資上的斬獲遠遠不如預期，這才更可能是你未來的投資人生。

台股迎來季報與作夢行情 短期震盪是布局時點

安聯投信台股團隊表示，近期受到美國大選不確定及美國科技股較為波動影響，台股大盤偏向整理，但時序邁入11月份，直到明年農曆...

美共和黨慶祝行情延續 價值、中小型、景氣循環股獲青睞

富蘭克林坦伯頓研究院院長史蒂芬‧多佛指出，鑒於共和黨在本次大選大獲全勝，市場樂觀情緒可能會在未來幾天和幾週內延續，因預期...

美國總統大選後 投資「這類型」勝率高且力抗波動

美國總統大選結束，台股連續五日收漲，加權、電子、金融指數同步站上短、中、長天期均線，漲勢落後的傳產指數亦站上月線，台股整...

美股創高 法人：台股須重新檢視基本面因應川普政策

美國總統大選落幕，美股道瓊工業指數創新高，法人認為，不論川普當選後台股超漲或超跌股票，皆須重新檢視基本面，後續更須觀察對...

台灣貨櫃三雄財報可望報喜 法人：2024年航運股獲利有望三位數增長

野村投信表示，利多不斷的航運消息，增添全球航運股的表現空間有利後市，建議投資人，視己身風險承受度，不妨伺機把握投資機會，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。