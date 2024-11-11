美共和黨慶祝行情延續 價值、中小型、景氣循環股獲青睞

富蘭克林坦伯頓研究院院長史蒂芬‧多佛指出，鑒於共和黨在本次大選大獲全勝，市場樂觀情緒可能會在未來幾天和幾週內延續，因預期減稅、更大財政赤字、放鬆管制將推動更強勁的經濟增長，而更強勁的經濟可能觸發更高的需求，這將有利於能源、原物料類股。

另外，監管負擔減輕則有利於商業投資支出，主要受益者包含中型股、化石燃料能源公司、製藥股、金融股，但川普政府可能大幅削減《降低通膨法案(IRA)》的綠色補貼，將影響乾淨能源領域。

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資策略師傑佛瑞‧修茲也提及，若共和黨大獲全勝的預期成立，則川普獲勝的初步影響可能與 2016 年一致，有利於價值股、小型股、循環股，更優惠的稅收政策、監管放寬、提高小型企業的樂觀情緒應會提振企業利潤前景，並足以抵消關稅、公債殖利率上揚、移民減少帶來的阻力。

富蘭克林證券投顧表示，美國就業市場持穩，內需也可望在消費旺季到來、能源(包含石油、天然氣)價格回落下獲得支撐，在通膨上，聯準會與華爾街投行仍普遍預計未來將持續放緩且朝2%目標邁進，此將提高美國經濟軟著陸的可能性。

值此聯準會開啟降息週期之際，市場預料後續還將有更多降息機會，並將支持美國經濟與美股表現，特別是先前表現落後(如：工業、民生消費)、價值股(如：金融、能源)、評價較低(如：醫療保健)、降息受惠者(如：公用事業、房地產)等領域，而科技股也可望在企業獲利維持強勁成長力道、AI長線題材明確下受惠，建議投資人可藉由多元化投資來參與美股類股輪動與中長期行情。

在大選上，由於川普當選且共和黨可望拿下參眾兩院，未來需留意川普在關稅、減稅、金融監管、能源等方面的政策動向，金融、傳統能源、貿易保護受惠者、美國市場為主公司可能受益，但不利於乾淨能源、進口業者將較為不利，配置上建議均勻布局在科技、價值股、小型股等，共享各領域選後行情。