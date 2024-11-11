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台股迎來季報與作夢行情 短期震盪是布局時點

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導
台股。聯合報系資料照
台股。聯合報系資料照

安聯投信台股團隊表示，近期受到美國大選不確定及美國科技股較為波動影響，台股大盤偏向整理，但時序邁入11月份，直到明年農曆年，預計兼具題材與基本面的公司可望迎來季報與作夢行情，短期若有震盪，都是布局時點。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，產業成長能見度至少可延續至2025上半年，太早離場將錯失後續行情，中長線投資人亦可掌握短線震盪機會，趁勢分批布局累積未來收成機會。方向上可掌握AI結構成長動能 聚焦能見度佳產業及公司。

安聯投信台股團隊表示，觀察產業基本面，各產業強弱不一，如同台灣晶圓代工龍頭財報顯示，營收貢獻主要來自先進製程，背後就是由人工智慧(AI)需求熱絡帶動，其餘應用則較為平淡。中長期來看，儘管目前仍未見到能讓AI大幅變現的殺手級應用，但美國四大雲端服務供應商(CSP)對AI資本支出仍相當積極，預期中長期發展樂觀。

在AI持續處於軍備競賽階段下，台灣半導體及硬體相關公司持續擁有成長動能。短期而言，GB200 AI伺服器機櫃出貨在即，有利於相關供應鏈的業績在明年第一季淡季不淡。

安聯投信台股團隊表示，預期聯準會最新政策動向將轉為預防失業率持續走高，未來降息幅度及速度將取決於就業數據；考量通膨、景氣衰退及降息等變數彼此具連動性，在中期趨勢仍有待觀察下，推估市場未來幾個月將反覆震盪調整。

策略上，整理而言，總體經濟有利於資金動能，企業獲利隨景氣復甦朝向正面發展，挑選具長期成長趨勢及供需出現缺口的類股仍是較佳策略。

AI 台股 美國大選

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